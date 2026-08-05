"선수들 건강이 최우선…우리도 몇명 온열 증상 호소" 설종진 감독의 '선수 보호 소신' [사직 현장]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회초 1사 1루 박찬혁이 동점 2점홈런을 치고 설종진 감독과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] "경기를 치르는 것도 중요하지만, 무엇보다 선수들의 건강이 최우선."

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연일 이어지는 가마솥더위로 온열 질환 관중까지 발생하는 등 비상이 걸리자 KBO가 5일 전국 5개 구장 경기를 선제적으로 폭염 취소 결정한 가운데, 키움 히어로즈 설종진 감독이 선수단의 건강과 안전을 우선시한 긍정적인 뜻을 밝혔다.

5일 사직야구장은 야외 훈련이 진행될 정도로 기온이 그리 높지 않았다. 하지만 설 감독은 현장에서 선수들이 체감하는 신체적 위험성을 지적하며 결단을 반겼다.

설 감독은 "경기를 치르는 것도 중요하겠지만, 일단은 선수들의 몸 컨디션과 건강이 가장 중요하다"라고 강조했다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 설종진 감독이 경기를 지켜보고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

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이어 "사실 우리 팀 내에서도 간혹 열이 오르고 이상 증세를 보이는 선수들이 나온다"라며 "우리 팀뿐만 아니라 다른 팀 선수들도 경기 도중 온열 증상을 느끼는 경우가 다들 있었던 것으로 안다"라고 덧붙였다.

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이에 "선수들의 건강이 제일 우선이기 때문에 이렇게 취소된 결정에 대해서는 개인적으로 긍정적으로 받아들이고 있다"라고 밝혔다.

전반기 최하위에서 벗어나 후반기 거침없는 장타력을 앞세워 순위 싸움에 박차를 가하고 있는 키움 입장에서 하루 1경기가 아쉬울 수 있는 상황이다. 그러나 설 감독은 단기적 승패 계산에 연연하기보다, 혹서기 속 선수단의 과부하 예방과 안전이라는 원칙을 우선에 뒀다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com