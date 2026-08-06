무시무시한 '빅5' 완전체, 언제쯤? 스쿠벌도 오고 스넬-글래스나우도 곧 오는데, "오타니 올해 복귀 확신" LAD

LA 다저스 블레이크 스넬. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 트레이드 시장 최대어였던 태릭 스쿠벌을 영입했지만, 선발 '빅5'를 모두 가동하기까지는 상당한 시일이 소요될 전망이다.

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일단 좌완 블레이크 스넬이 다음 주 복귀할 것으로 보인다.

트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 마이너리그 재활 피칭을 소화하고 있는 스넬은 5일(이하 한국시각) 솔트레이크 비스(LA 에인절스 산하)와의 원정경기에 선발등판해 3⅔이닝 동안 5안타와 4볼넷을 내주고 3실점했다.

투구수는 73개였고, 삼진은 3개를 잡아냈다. 36개를 구사한 직구 구속은 최고 97.5마일, 평균 95.6마일을 찍었다. 평소 시즌 중 스피드와 비슷한 수준이었다. 변화구로는 커브 16개, 체인지업 15개, 슬라이더 6개를 각각 던졌다. 헛스윙 유도 비율은 38%.

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구위와 제구가 만족스럽지는 않았지만, 이날 마지막 재활 피칭을 무리없이 소화했기 때문에 다음 주 복귀할 것으로 보인다. 현재로서는 10일 애리조나 다이아몬드백스와의 원정경기 또는 11일 캔자스시티 로열스와의 홈경기에 맞출 가능성이 높다.

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지난달 19일 마이너리그 재활 등판을 시작했던 스넬은 총 4경기에서 11⅔이닝을 던져 9안타와 5볼넷을 허용하고 삼진 19개를 잡아냈다. 자책점은 4개로 평균자책점은 3.09이고 WHIP는 1.20.

스넬은 왼쪽 어깨 피로증후군 진단을 받고 부상자 명단(IL)서 올시즌을 맞았고, 지난 5월 10일 합류했다가 1경기를 던지고 왼쪽 팔꿈치 통증을 호소, 뼛조각 제거 수술을 받았다. 다음 주 복귀한다면 팔꿈치 재활에 3개월을 소모한 셈이 된다.

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또 다른 거물급 선발투수인 타일러 글래스나우도 이날 마이너리그 재활 피칭에 들어갔다. 싱글A 온타리오 타워 버저스 소속으로 등판해 2이닝을 1안타 1탈삼진 무실점으로 막아내며 컨디션 회복을 알렸다. 글래스나우는 강판 후 시뮬레이션 피칭으로 1이닝을 더 던져 목표 투구수 30개를 채웠다.

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글래스나우는 지난 5월 초까지 7경기에서 평균자책점 2.72를 기록한 뒤 허리 통증을 일으켜 IL에 올랐다. 당초 예상보다 회복이 더디게 진행돼 후반기 들어서도 재활을 이어가는 상황이다. 글래스나우는 앞으로 3차례 더 마이너리그 등판을 소화한 뒤 이달 말 빅리그 로테이션에 합류할 것으로 보인다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

공교롭게도 이날 스쿠벌도 다저스 유니폼을 입고 처음으로 마운드에 올랐다. 리글리필드에서 열린 시카고 컵스전에 선발등판해 6이닝 동안 4안타와 2볼넷을 내주고 2실점했다. 삼진은 6개를 잡아냈지만, 팀이 1대5로 패하는 바람에 패전을 안았다.

이런 가운데 야마모토 요시노부, 스쿠벌, 스넬, 글래스나우와 함께 에이스급 '빅5'로 꼽히는 오타니 쇼헤이는 아직 실전 복귀 스케줄이 나오지 않았다. 그가 가장 최근 등판한 것은 지난달 4일 샌디에이고 파드리스전. 이후 한 달이 지났지만, 여전히 무릎 통증이 가시지 않아 정규시즌 내 복귀는 불투명하다. 타격에는 영향을 미치지 않지만, 피칭할 때는 내딛는 다리이기 때문에 불편함이 느낀다고 한다.

앤드류 프리드먼 사장은 "우리는 오타니가 곧 복귀해서 투구를 시작하고 컨디션을 끌어올릴 것으로 최대한 확신한다"며 "미래를 완벽하게 예측할 수는 없지만, (올해)마운드에 복귀할 것을 확신한다"고 밝혔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com