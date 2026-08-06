"왕 대접 받더니 무책임" 사령탑 극대노→71일 만의 극적반전, "전혀 다른 투수 됐다" 왜?[대구 현장]

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 삼성 이승현이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]시즌 초 강력한 질책을 듣고 2군으로 내려갔던 삼성 라이온즈 좌완 이승현이 71일간의 절치부심 끝에 확 달라진 모습으로 복귀해 사령탑의 신뢰를 되찾았다.

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이승현은 시즌 초였던 지난 4월 8일 KIA전에서 선발 등판했으나 2⅔이닝 동안 11안타(2홈런) 8볼넷 12실점으로 크게 무너졌다. 당시 박진만 감독은 "선발로서 왕 대접을 받는 선수가 무책임한 투구를 했다"며 강도 높게 일침을 가한 뒤 엔트리에서 말소시켰다. 이후 잠시 1군에 올라왔다가 4월 28일 재말소되며 무려 71일간 2군에서 긴 재조정 기간을 거쳤다.

긴 어둠의 터널을 지나 1군에 재콜업된 이승현은 완전히 딴사람이 됐다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 투구를 마친 삼성 이승현이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

복귀 후 7경기 동안 10이닝을 투구하며 9안타 3볼넷 12탈삼진 4실점(3자책) 평균자책점 2.70으로 안정적인 피칭을 이어가고 있다. 실점한 경기는 단 2경기에 불과하다.

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5일 폭염 취소 후 대구 삼성라이온즈파크에서 취재진과 만난 박진만 감독은 이승현의 반전 비결로 '팔 스윙의 짧아진 궤적'을 꼽았다. 박 감독은 "원래 팔을 아래로 길게 뺐다가 올려 던졌는데, 구위나 구속의 갭 차이가 너무 컸다. 컨디션이 좋을 때는 146㎞를 던지다가, 안 좋을 때는 140㎞ 초반도 안 나오곤 했다"고 짚었다.

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이어 "지금은 팔 스윙을 짧게 수정하면서 구위도 살아났고 제구의 안정감도 생겼다. 선수 스스로 약점을 느끼고 스타일에 맞게 계속 연구하고 변화를 준 모습이 매우 긍정적"이라며 엄지를 세웠다.

시즌 초의 좌절감을 이겨내고 변화의 노력을 통해 불펜의 핵심 조커로 떠오른 이승현의 활약은 혹서기 삼성 마운드 운용에 큰 숨통을 트여주고 있다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 삼성 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

박 감독은 "현재 엔트리에서 롱릴리프를 맡아줄 투수가 임기영 하나 뿐이었는데, 기영이와 함께 (좌)승현이가 좌우 밸런스를 맞춰주며 길게 던져주니 불펜진을 운용하기가 훨씬 수월해졌다"며 든든한 마음을 내비쳤다.

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냉정한 쓴소리를 약으로 삼아 업그레이드 버전으로 돌아온 좌완 이승현. 선두 재탈환을 노리는 삼성 불펜 마운드에 없어서는 안 될 소금 같은 존재로 포지션을 굳혀가고 있다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com