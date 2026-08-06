이정후 아뿔싸! 신인들 앞에서 초대형 실수→SF 감독도 비판 "송구 준비했어야지"…그럼에도 어린 선수들 활약 '고무적'

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 팀에 새롭게 합류한 젊은 선수들 앞에서 대형 실수를 저지르고 말았다. 경기 막판 낙구지점을 제대로 파악하지 못하면서 텍사스 레인저스에게 끝내기 패배를 허용했다. 그럼에도 해당 경기에서 샌프란시스코의 신인 선수들은 가능성을 보여줬다.

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샌프란시스코 크로니클스는 5일(한국시각) '왼손 엄지 타박상으로 2경기 연속 선발에서 제외됐던 브라이스 엘드리지는 9회 대타로 나와 동점 적시타를 터뜨렸다'면서도 '하지만 텍사스는 다시 승부를 뒤집었다'고 보도했다.

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텍사스가 샌프란시스코에게 승리를 거둔 것은 이정후의 실수 때문이었다. 9회말 2사 2루에서 에세키엘 두란의 뜬공을 우익수 이정후가 처리하는 과정에서 낙구지점을 제대로 찾지 못했다. 득점을 허용한 샌프란시스코는 텍사스에게 4-5로 끝내기 패배했다. 이정후는 공을 놓친뒤에 그대로 주저 앉아 아무런 대처도 하지 않았다.

토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 당시 이정후가 포기할 것이 아니라 송구할 준비를 했어야 한다고 주장했다.

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그는 "타구가 맞는 순간에는 홈런이 될 수도 있다고 생각했다"며 "결국 마지막 캐치는 하지 못했지만, 2루 주자를 잡기 위한 송구 준비가 가장 중요했던 상황이었다고 생각한다"고 지적했다.

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전날 경기에서 멀티 홈런을 터뜨리며 팀을 이끌었던 이정후는 한 경기만에 큰 실수를 범하면서 고개를 숙였다. 그럼에도 샌프란시스코는 희망을 잃지 않고 있다. 이정후의 실수가 화제가 됐지만, 젊은 선수들이 성장 가능성을 보여주면서 기대를 모으고 있다.

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현재 샌프란시스코는 메이저리그에서 세 번째로 평균 연령이 낮은 팀이다. 남은 두 달 동안 다양한 선수들을 시험할 계획이다. 이 경기에서 9회 엘드리지가 동점타를 때렸고, 드루 길버트의 안타와 그랜트 맥크레이의 볼넷까지 이어지며 젊은 선수들이 존재감을 드러냈다.

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바이텔로 감독은 이들의 활약을 높게 평가했다. 그는 "세 명 모두 젊은 선수였고, 상대는 좌완 투수를 상대로 좌타자를 맞붙게 하는 구상을 잘 준비해 놓고 있었다"며 "경기 내내 모든 선수들이 끝까지 최선을 다한 모습은 정말 좋았다"고 만족감을 드러냈다.

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이번 트레이드시장에서 샌프란시스코가 주전 선수들을 여럿 떠나보내면서 이정후가 팀의 타선을 이끌어나가야 하는 중심축이 됐다. 이정후가 막중한 부담을 안고 있다. 시즌을 마무리할때까지 실수를 줄이고, 선수들을 이끄는 리더십과 집중력이 요구된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com