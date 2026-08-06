"올해 목표는 3할 40홈런, 홈런왕은 잊었다" KIA 김도영, 폭염도 즐긴다 "땀흘리는 나 자신 자랑스러워" [인터뷰]

인터뷰에 임한 KIA 김도영. 김영록 기자

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 만루 삼성 디아즈 타구를 잡기 위해 KIA 3루수 김도영이 몸을 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "아무래도 운동선수라면, 여름에 땀흘리는 모습이 멋있지 않나."

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MVP, 홈런왕은 남들과 피가 다른걸까. KIA 타이거즈 김도영이 미친 폭염마저 즐기는 속내를 전했다.

5일 광주 기아챔피언스필드에서 만난 김도영은 이른바 '폭염 셧다운'에 대해 "좀 쉬라고 하늘에서 내린 계시라고 생각하겠다"며 웃었다.

KIA는 8월 들어 단 한경기도 치르지 못했다. 1~2일 창원 NC 다이노스전이 잇따라 폭염 취소됐고, 4일 광주 KT 위즈전까지 3일 연속 취소가 이어졌다. 이날 인천 SSG 랜더스-LG 트윈스전에서 온열질환으로 인한 심정지 환자가 나오면서 5~6일 전구장 5경기가 모두 취소됐다. KBO는 6일 오후 긴급 실행위원회를 열고 차후 일정을 논의하기로 했다.

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김도영은 지난 삼성전에서 슬라이딩을 하다가 살짝 어깨 통증을 느꼈다. 이범호 KIA 감독의 표현에 따르면 '살짝 찝힌' 부상이다. 김도영은 "치고 던지는데는 문제가 없었는데, 팔을 들어올리는게 살짝 불편해서 (30일 대구 삼성전에)지명타자로 나갔던 것"이라며 "선수라면 누구나 가진 불편함 정도다. 경기 뛰는데 아무 문제 없다"고 했다.

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최근 7경기에서 홈런 6개를 몰아쳤다. 홈런 33개로 이부문 단독 선두다. LG 오스틴(31개) KT 힐리어드(29개)가 그 뒤를 따르고 있다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 김도영이 타격훈련을 소화하며 미소짓고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

"요즘은 다른 선수들이 쳤는지 찾아보지도 않는다. 아시안게임도 있다보니 홈런왕 욕심은 접었다. 아쉽지만 이것도 운명 아닐까. 다만 홈런 페이스가 2년전보다 빠르기도 하고, 그때 38개 쳤으니까 40홈런을 쳐보고 싶은 마음은 있다. 그??랑 비교하면 잃은 게 있으니까 얻는 것도 있는 모양이다. 타율도 3할은 치고 싶다."

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작년의 악몽을 반복하지 않으려면 다리 관리가 가장 중요하다. 올시즌 도루도 단 6개에 불과하다. 김도영은 "다리는 아무 이상없다. 잘 관리하고 있다. 평소에도 관리를 위해 최선을 다한다"고 강조했다.

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최근의 폭염에 대해서는 엉뚱한 답변이 나왔다. 더위는 많이 타지만, '생각보다 덥지 않다'고 느낀다고. 그는 "야구선수라면 정장보단 유니폼이 멋진게 당연하다"고 답했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 김도영이 몸을 풀고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

"작년 한창 더울 때 야구를 안해서 그런가? 그렇게 더운줄 잘 모르겠다. 운동선수는 유니폼 입고 땀흘리는게 당연하고 멋있지 않나. 찝찝하다는 생각은 들어도 덥다는 느낌은 없다. 창원 경기 영상을 보는데, 홈런 치고 수비 나와서 땀흘리는 내 모습이 멋있더라. 자랑스럽고 뿌듯했다."

이날 김도영은 30도를 넘나드는 날씨에도 야외 배팅 연습에 이어 펑고까지 소화했다. 그는 "밖에서 치는게 항상 더 좋다. 실내 배팅 별로 안 좋아한다"며 웃었다.

광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com