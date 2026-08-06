장단 10안타 치고도 진땀승 왜?…"2사후 삼진잡으려고 하다 볼넷 주는 패턴 끝내야" [부산 포커스]

송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] "2아웃 잘 잡아놓고 삼진 잡으려고 빼다가 볼넷 주고 실점하더라. 바로 승부 들어가야한다."

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승리 뒤에도 사령탑의 눈은 매서웠다. 롯데 자이언츠가 4일 사직 키움 히어로즈전에서 3대2 승리를 거두며 기분 좋은 승리를 했지만 김태형 감독은 완승의 기쁨 뒤에 숨은 '경기 디테일'을 파헤쳤다.

10안타와 4사구 4개를 얻어내고도 단 3득점에 그친 타선의 '잔루 잔치'를 지적한 것이다.

김 감독이 4일 경기에서 가장 아쉬운 대목을 '2사 후 실점 과정'으로 꼽았다. 실제로 이날 키움이 올린 2득점은 모두 2사 후에 나왔다.

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김 감독은 "투수들이 2아웃을 잘 잡아놓고, 하위 타순을 상대로 볼카운트가 불리하게 끌고 가는 경우가 너무 많다"라며 "삼진을 더 잡고 싶어서 그러는 것 같다. 2S를 잡았으면 그냥 바로 공격적으로 들어가거나 변화구 승부로 타격하게 만들어야 하는데, 유인구를 빼고 떨어뜨리다 결국 볼넷을 내주고 흐름을 넘겨준다"라고 일침을 가했다.

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김 감독은 6회초 추재현과의 승부를 구체적인 예로 들었다. 선발 엘빈 로드리게스는 2사 후 추재현을 상대로 10구까지 가는 접전 끝에 볼넷을 내줬고, 이는 후속 실책과 안치홍의 적시타로 이어져 3-2 추격을 허용하는 빌미가 됐다.

김 감독은 "추재현 타석 때 2S에서 높은 볼 사인을 낼 게 아니었다. 그 사인을 도대체 왜 내는 건지 이해가 안 됐다"라며 "그 흐름을 배터리가 빨리 간파해야 한다"라고 강조했다.

박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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이어 9회초 마무리 김원중과 키움 임병욱의 승부 상황도 덧붙였다. "포크볼을 떨어뜨렸을 때 따라 나와서 커트하는 타자가 있고, 골라내는 타자가 있다"라며 "포크볼을 골라낼 때는 배터리가 눈치를 채고 바로 직구 승부로 들어갔어야 한다. 포수와 투수가 그런 현장 흐름을 빨리 캐치해야 한다"라고 주문했다.

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타선의 결정력 부족도 사령탑의 속을 타게 했다. 이날 롯데 타선은 황성빈의 3루타 포함 2안타, 레이예스 2안타, 노진혁 2안타 등 장단 10안타와 4개의 4사구를 묶어 끊임없이 찬스를 만들었다. 하지만 정작 홈을 밟은 주자는 단 3명에 불과했고, 무려 11개의 잔루를 남기며 피 말리는 1점 차 승부를 자초했다.

승리 속에서도 안일함을 경계하고 허점을 짚어내는 김태형 감독의 철저한 디테일 야구가 롯데를 단단한 팀으로 바꾸어 놓고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com