'두산에서 이렇게 잘치지.' 방출 외인 美 폭발…4할 타율·OPS 1.151, 새 외인은 아직 0.229

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 3회 도루를 성공시킨 두산 카메론. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

4일 잠실구장에서 열린 두산과 한화의 경기. 1회초 2사 한화 이진영 안타성 타구를 처리한 두산 카메론이 더그아웃에 들어서고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.04/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 1회 1사 2루 적시타를 친 두산 카메론. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 권인하 기자]'두산에서 이렇게 잘치지 그랬어.'

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두산 베어스와 이별하고 미국으로 돌아간 다즈 카메론이 트리플A를 폭격하고 있다.

카메론은 두산에서 방출된 뒤 토론토 블루제이스와 마이너리그 계약을 했다. 루키리그에서 먼저 2경기를 뛰고서 곧바로 트리플A로 올라왔는데 한국에서와는 다른 타격을 하고 있다.

토론토의 트리플A팀인 버펄로 비손스에서 뛰고 있는 카메론은 6일(이하 한국시각) 노포크 타이즈와의 홈경기에 6번-우익수로 선발출전해 4타수 3안타 2득점을 기록했다.

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2회말 선두타자로 나온 카메론은 풀카운트 승부 끝에 상대 선발 네스터 저먼의 90.4마일(약 145.5㎞)의 낮은 커터를 쳐 중전 안타로 만들었다. 곧바로 2루 도루에 성공한 카메론은 후속 타자의 내야안타 때 3루까지 달렸고, 희생 플라이 때 홈을 밟아 득점에 성공.

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2-2 동점인 4회말 무사 1루에선 중견수쪽 2루타를 쳐 무사 2,3루의 찬스를 만들었다. 이후 1사 만루의 찬스까지 이어졌지만 후속타가 터지지 않아 무득점.

6회말에 삼진을 당한 카메론은 9회말 대역전극의 시작하는 안타를 쳤다. 2-6으로 뒤진 9회말 1사후 상대 투수 야퀴 리베라의 슬라이더를 받아쳐 좌전안타를 쳐 이날 3안타 경기를 만든 카메론은 다음 타자 조쉬 카세비치의 우전안타 때 3루를 밟았고 대타 이스마엘 먼기아의 2루타 때 홈을 밟아 이날 자신의 두번째 득점을 했다. 버펄로는 이후 2사 만루서 찰스 맥카두의 2타점 안타로 6-6 동점을 만들었고 계속된 2사 만루서 투수 캠 샌더스의 끝내기 폭투로 7대6의 역전승을 거뒀다.

5일 잠실구장에서 열린 두산과 키움의 경기. 7회말 1사 만루 두산 카메론이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 6회초 카메론이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

19일 잠실구장에서 열린 두산과 NC의 경기. 두산 카메론이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.19/

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카메론은 이날까지 트리플A에서 타율 4할7리(54타수 22안타) 2홈런, 10타점, 8도루를 기록하고 있다. 출루율 0.484, 장타율 0.667로 OPS가 무려 1.151이나 된다. 15경기에 출전했는데 딱 1경기에서만 무안타였고 14경기에서 안타를 쳤다. 7경기 연속 안타 후 무안타에 그쳤고, 또 7경기 연속 안타를 기록 중.

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카메론은 두산에서 75경기를 뛰고 타율 2할8푼7리(279타수 80안타) 9홈런 43타점 9도루를 기록했다.

성적이 그렇게 나쁘지는 않았지만 그렇다고 기대한 성적표는 아니었다. 5월에 타율 3할9리의 좋은 모습을 보였다가 6월들어 2할7푼3리(77타수 21안타)로 떨어지면서 하향곡선을 그리자 교체 결정이 내려졌다. 6월 28일 카메론을 1군 엔트리에서 제외하며 결별을 알렸다.

두산은 이후 유니오 세베리노를 영입했다. 세베리노는 6일 현재 14경기에서 타율 2할2푼9리(48타수 11안타) 3타점을 기록 중이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com