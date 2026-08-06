자비스 빠지니 두반 '펄펄', 이러니 김하성 자리 없지…'285억 벤치맨' 결국 현실화?

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[스포츠조선 박상경 기자] '설 자리가 없다'는 말이 나올 만하다.

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1년 2000만달러(약 285억원) 계약을 맺은 김하성을 벤치에 앉혀두기로 한 애틀랜타 브레이브스가 탄탄한 로테이션 역량을 자랑했다. 월트 와이스 감독은 5일(한국시각) 홈구장 트루이스트파크에서 가진 마이애미 말린스전에서 유틸리티 마우리시오 두반을 6번 타자-유격수로 기용했다. 앞서 유격수 자리를 지키던 짐 자비스가 이틀 연속 무안타에 그치자, 그에게 휴식을 부여하고 두반을 쓴 것이다.

두반은 자비스의 빈 자리를 완벼하게 메웠다. 이날 4타수 2안타 1타점 1득점을 기록했다. 2회말 무사 1루 첫 타석에서 마이애미 내야진을 꿰뚫는 우중간 안타를 만들면서 3득점 빅이닝의 물꼬를 텄다. 3-0이 된 4회말 2사 2루에서는 첫 타석과 똑같은 코스로 적시타를 때리면서 타점을 올렸다. 애틀랜타는 이날 마이애미를 4대1로 이겼고, 김하성은 벤치에서 이 모습을 지켜봐야 했다.

오른손 중지 염증으로 지난 4일 부상자 명단(IL)에 올랐던 김하성은 마이너리그에서 재활 경기를 소화하며 장타를 생산하는 등 이전과는 달라진 모습을 선보였다. 애틀랜타가 적지 않은 금액을 투자한 만큼, 재활 경기 기간이 끝나면 김하성을 빅리그로 다시 불러들일 것이라는 예상도 이어졌다.

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그러나 미국 현지에선 그의 복귀가 아닌 방출이 필요하다는 목소리가 이어져 왔다. MLB닷컴의 마크 보우먼은 '자비스는 더 많은 출전 시간을 가질 자격이 충분하다. 김하성을 다시 콜업해 (유격수로) 쓴다면 클럽하우스에 불만을 가질 선수들이 많을 것"이라고 우려했다.

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이런 가운데 애틀랜타가 지난 4일 부상 재활 경기를 마친 김하성을 복귀 시키고 호르헤 마테오를 지명 할당(DFA) 처리하자, 이 결정에 대한 비난까지 이어지고 있다. 애틀랜타 소식을 전하는 ATL올데이는 '애틀랜타가 김하성을 잔류시킨 이유를 납득하기 어렵다. 자비스가 주전 자리를 지킬 것으로 보이는 가운데, 김하성을 벤치에 두는 것보다 마테오를 쓰는 게 훨씬 나은 선택이었다'며 '이번 결정은 팀이 승리 가능성을 극대화 하는 게 아닌, 투자와 연봉 규모를 기준으로 내려진 것이다. 검증된 선수 대신 연봉 문제 때문에 실력이 떨어지는 선수를 계속 보유하는 건 애틀랜타 팬들이 기대하는 메시지가 아니다. 순리대로 결정을 내렸다면 훨씬 수월했을 것'이라고 평했다.

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미국 현지 중계진은 마이애미전을 마친 뒤 두반의 히어로 인터뷰를 진행했다. 이날 두반의 활약상이 그만큼 좋았음을 의미한다. 자비스가 쉬는 날 두반의 활약이 이어진 건, 애틀랜타가 과연 김하성을 벤치에 둘 이유가 있느냐는 물음표를 더 키울 수밖에 없는 부분이 될 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com