"8번의 우승 넘어 무한 우승으로" 삼성 라이온즈, 에잇세컨즈와 컬래버 컬렉션 출시

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 삼성물산 패션부문의 대표 캐주얼 브랜드 '에잇세컨즈(8seconds)'와 손잡고 패션과 야구를 결합한 이색 협업 컬렉션을 선보인다.

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야구장을 찾는 팬들에게 일상과 응원을 아우르는 새로운 라이프스타일 경험을 선사하겠다는 취지다.

이번 협업은 '무한한 우승과 가능성'을 핵심 콘셉트로 잡았다. 숫자 '8' 모양을 형상화한 브랜드명 에잇세컨즈에 착안해 "8번의 우승을 넘어 무한의 우승으로 향한다"는 승리 기원의 메시지를 슬로건으로 담았다.

이번 컬렉션은 팬들이 일상에서도 부담 없이 착용할 수 있는 의류 및 잡화 등 총 20여 종으로 구성됐다. 해당 제품들은 오는 8일과 9일 양일간 대구 삼성라이온즈파크 내 팀스토어에서 현장 판매된다.

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아울러 8일부터는 에잇세컨즈 대구 동성로본점을 비롯, 서울 명동점, 롯데월드몰점, 홍대입구역점, 코엑스점 등 전국 주요 12개 매장과 삼성물산 패션 공식 온라인 플랫폼 SSF샵에서도 동시에 구매할 수 있다.

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야구장을 찾은 팬들을 위한 현장 이벤트도 마련된다. 삼성은 8월 한 달간 개최되는 대구 홈경기 기간 동안 이닝 이벤트를 통해 '8초 무한 응원 챌린지'를 진행, 경기장을 찾은 팬들에게 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.