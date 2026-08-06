가정폭력·음주운전도 실력으로 덮었던 304홈런 거포인데… 타율 .203 165억 베테랑, 결국 '방출엔딩'

AP연합

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[스포츠조선 정현석 기자]가정폭력과 음주운전으로 메이저리그를 달궜던 '문제아' 마르셀 오즈나(36)가 피츠버그 파이어리츠에서 씁쓸하게 짐을 쌌다.

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화려한 공격 지표 뒤에 감춰졌던 사건 사고와 최근 극심한 타격 부진이 맞물리며 결국 와일드카드 다툼이 한창인 팀에서 방출당했다.

피츠버그는 6일(한국시각) 타격 가뭄에 시달리던 지명타자 오즈나를 전격 방출(Release) 조치했다고 발표했다. 이번 시즌을 앞두고 1년 1200만 달러(약 165억 원)의 거액에 계약을 맺었으나, 70경기 동안 타율 0.203, 8홈런 29타점, OPS 0.613이란 최악의 성적표를 남긴 채 팀을 떠나게 됐다.

돈 켈리 피츠버그 감독은 밀워키 브루어스전과의 원정 경기를 앞두고 "오즈나 본인에게도 만족스럽지 않은 시즌이었을 것"이라며 "지명타자 자리를 로테이션으로 활용하고 라인업에 변화를 주기 위해 단호한 결정이 필요한 시점이었다"고 방출 배경을 밝혔다.

애틀랜타 시절 오즈나. AP연합

오즈나의 이번 방출은 메이저리그 팬들에게 남다른 감회를 남긴다.

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그는 과거 올스타 3회 선발, 실버슬러거 2회, 골드글러브 1회 수상에 빛나는 정상급 타자였다.

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특히 2020년부터 2025년까지 애틀랜타 브레이브스 소속으로 통산 148홈런을 터뜨리며 오타니 쇼헤이, 카일 슈와버에 이어 지명타자 부문 전체 3위에 오르는 등 리그를 대표하는 거포로 명성을 날렸다.

하지만 화려한 성적 뒤에는 많은 구설수가 뒤따랐다.

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2021년 아내에 대한 가정폭력(DV) 혐의로 경찰에 체포되어 KBO 및 MLB 규정에 따라 20경기 출전 정지 징계를 받았고, 2022년에는 음주운전(DUI) 혐의로 재차 체포되며 '리그 대표 문제아'라는 낙인이 찍혔다. 실력으로 논란을 덮어왔던 그였지만, 기량이 급감하자 구단의 인내심도 밑천을 드러냈다.

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우타자에게 불리한 피츠버그의 홈구장 PNC 파크 적응 실패와 더불어 신인 에스멜린 발데스의 급부상으로 입지가 좁아졌다. 가을야구 진출을 위해 불펜 보강 등 사활을 걸고 있는 피츠버그는 과감히 1200만 달러의 실책을 인정하고 트리플A의 유틸리티 자원 로니 시몬을 콜업했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com