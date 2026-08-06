"10월에 꺾어주고 싶다" 도전자의 도발, '멀티홈런' 주고받은 오타니-PCA, MVP 경쟁 격화

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 6일(한국시각) 리글리필드에서 열린 시카고 컵스전에서 8회말 투런홈런을 터뜨리고 들어와 의기양양한 표정을 지으며 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 4회말 중월 투런홈런을 날리고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]내셔널리그(NL) MVP 논쟁이 뜨겁다.

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아메리칸리그(AL)에서는 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈가 독주하고 있는 가운데 NL에서는 LA 다저스 오타니 쇼헤이와 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA) 간 경쟁이 격화되는 분위기다.

6일(이하 한국시각) 리글리필드에서 열린 양팀간 3연전 마지막 경기에서 두 선수는 홈런 2개씩을 주고받으며 이 논쟁에 불을 지폈다.

현지 매체들은 대부분 오타니를 여전히 가장 유력한 MVP 후보로 평가하지만, PCA와의 격차가 크게 줄어든 모양새다.

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이날 오타니는 2홈런을 포함해 5타수 3안타 3타점 2득점을 올렸고, PCA는 5타수 3안타 4타점 2득점으로 맞받아쳤다. 컵스가 7대6으로 승리했으니, PCA가 판정승을 거뒀다고 할 만하다.

A 다저스 오타니 쇼헤이가 6일(한국시각) 리글리필드에서 열린 시카고 컵스전에서 1회초 리드오프 홈런을 터뜨리고 있다. AFP연합뉴스

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두 선수 모두 리드오프 홈런을 터뜨렸다. 오타니는 1회초 풀카운트에서 컵스 좌완 선발 이마나가 쇼타의 7구째 가운데 높은 코스로 날아든 91.7마일 직구를 잡아당겨 우측 펜스를 라인드라이브로 넘겼다. 오타니가 홈런을 친 것은 지난 1일 보스턴 레드삭스전 이후 닷새 만이다.

그러자 PCA는 이어진 1회말 다저스 좌완 선발 에릭 라우어의 초구 90.2마일 한복판 직구를 걷어올려 중월 홈런으로 연결했다. PCA는 지난달 30일 세인트루이스 카디널스전 이후 일주일 만에 그린 아치.

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그런데 리글리필드에서 양팀에서 나란히 리드오프 홈런이 나온 건 최근 50년 동안 두 번째로 2018년 5월 2일 콜로라도 로키스 찰리 블랙먼과 컵스 앤서니 리조 이후 8년 만이다.

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또한 메이저리그 역사에서 해당 시즌 MVP 투표 '톱10'에 든 두 선수가 같은 경기에서 나란히 리드오프 홈런을 날린 사례가 없는데, 올해 두 선수가 이 기록을 달성하는 첫 듀오가 될 가능성이 매우 높다. 게다가 양팀에서 좌타자가 좌투수를 상대로 리드오프 홈런을 빼앗은 것 역시 역사상 처음 있는 일이다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 2회말 우측으로 적시 2루타를 날린 뒤 타구를 바라보고 있다. AFP연합뉴스

두 선수의 방망이 대결은 경기 내내 뜨겁게 이어졌다. PCA는 2회말 두 번째 타석에서 적시 2루타를 쳤다. 2사후 주자를 3루에 두고 라우어의 4구째 84.3마일 한복판 슬라이더를 끌어당겨 우월 2루타로 연결, 3루주자 댄스비 스완슨을 홈으로 불러들이며 3-1로 점수차를 벌렸다. 이때 리글리필드 관중석에서 "M-V-P!" 연호가 흘러나왔다.

PCA는 이어 4회말 2사 1루서 라우어의 3구째 91.6마일 한가운데 직구를 통타에 가운데 담장을 넘기며 3안타-4타점 경기를 일찌감치 완성했다. 이 홈런은 발사각 37도, 타구속도 104.4마일, 비거리 405피트로 기록됐다. PCA가 멀티홈런 경기를 한 건 지난 6월 7일 샌프란시스코 자이언츠전, 7월 9일 볼티모어 오리올스전에이 이어 올시즌 3번째다.

이를 지켜본 오타니가 가만있을 리 없었다. 5회초 선두타자로 나가 중전안타를 날리며 타격감을 다시 끌어올린 오타니는 4-7로 추격하던 8회초 2사 1루서 투런포를 쏘아올리며 6-7로 컵스를 압박했다. 우완 라이언 제퍼잔의 4구째 바깥쪽으로 흐르는 86.3마일 스위퍼를 그대로 밀어쳐 좌측 펜스 뒤 비거리 367피트 지점에 꽂았다.

오타니가 멀티홈런 게임을 펼친 것은 올시즌 처음이다.

A 다저스 오타니 쇼헤이가 6일(한국시각) 리글리필드에서 열린 시카고 컵스전에서 8회말 좌측으로 투런포를 날린 뒤 타구를 쳐다보고 있다. AFP연합뉴스

이로써 두 선수의 타격 성적은 한층 풍성해졌다. 오타니는 타율 0.297(404타수 120안타), 26홈런, 70타점, 73득점, OPS 0.953을 마크했다. NL에서 OPS 1위, 출루율(0.399) 2위, 장타율(0.554) 3위, 득점 6위, 타점 9위, 홈런 공동 6위에 올랐다.

PCA는 타율 0.288(431타수 124안타), 26홈런, 69타점, 78득점, 28도루, OPS 0.938을 찍었다. NL OPS 3위, 출루율(0.386)과 장타율(0.552) 각 4위, 홈런 공동 6위, 득점 2위, 타점 공동 10위, 도루 2위에 랭크됐다. 타격에서는 오타니가 앞선다고 볼 수 있다.

그러나 공수주 활약상을 종합한 WAR에서는 PCA가 압도적인 1위다. 전날 기준으로 bWAR는 PCA가 7.0으로 양 리그를 합쳐 1위, 오타니가 6.2로 2위다. fWAR도 PCA가 7.5로 1위, 오타니가 6.4로 2위다. PCA는 오타니가 하지 못하는 수비에서 공헌도가 높다. 수비가치(Fielding Run Value) 24와 OAA(평균이상아웃지수) 22는 전체 야수들을 통틀어 1위다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 1회말 선두타자 홈런을 친 뒤 오른손을 치켜들고 베이스를 돌고 있다. AFP연합뉴스

경기 후 오타니는 PCA에 대해 "그는 훌륭한 선수다. MVP 경쟁을 생각하는 건 아직 너무 이르다. 나한테는 팀 승리가 중요하고 승리에 기여하는 게 더 중요하다"며 원칙적인 입장만 나타냈다.

반면 PCA는 "그렇게 심오한 생각을 가진 선수와 이름이 함께 거론되는 것만으로도 정말 멋진 일이다. 기분 좋은 언급"이라면서도 "그러나 언젠가 그를 꺾는다면 훨씬 더 큰 성취감을 느낄 것 같다. 10월에 다시 보고 싶다. 다저스는 플레이오프에서 정말 위험한 팀이 될 것"이라며 승부욕을 드러냈다.

오타니로서는 투수로 복귀해야 PCA에 완벽한 우위를 점할 수 있지만, 무릎 상태가 좋지 않아 언제 마운드에 오를 지 알 수 없는 상황이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com