나 홀로 스윙하던 '악바리', 세 자릿수 등번호 지우고 '추억 가득' 그라운드까지…"1군 야구장, 행복하더라고요" [이글스 미생일기]

10일 잠실구장에서 2026 KBO퓨처스리그 올스타전이 열렸다. 타격하는 한화 이지성. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

퓨처스 올스타전에서 수비를 하는 이지성. 사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] 모두가 떠난 운동장. 홀로 방망이를 돌리던 선수가 있었다. 구단 유튜브 팀이 다가가자 자신의 스윙 영상을 찍어달라고 부탁했다.

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우투우타 내야수인 이지성(21·한화 이글스)은 세류초(장안구리틀)-개군중-라온고를 거쳐 2025년 신인드래프트 7라운드(전체 62순위)로 한화에 입단했다.

이지성 이야기에 한화 관계자들은 "지독하게 열심히 하는 선수"라고 입을 모은다.

'2년 차'인 올 시즌. 5월까지 10개의 홈런을 때려냈다. 한 때 퓨처스 홈런 공동 2위에도 올랐다.

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잘 맞아가던 방망이가 여름이 되자 침묵하기 시작했다. 점점 출전 시간도 줄어들었다.

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7월27일 LG와의 퓨처스 경기. 9번타자-2루수로 모처럼 선발 출전을 했다. 2회말 2사 주자없는 상황에서 들어선 첫 타석. LG 선발 박준성을 상대해 1B1S에서 3구 째를 받아쳤다. 중견수 앞 안타. "이제 조금씩 되는구나"라는 자신감을 찾았던 순간이었다. 30일 SSG 랜더스전에서는 멀티히트를 쳤고, 다음날에도 안타를 쳤다. 길었던 슬럼프에서 벗어나기 시작했다.

이대진 한화 퓨처스 감독은 "작년보다 피지컬과 파워가 좋아져서 초반 활약을 보였다. 이후 조금 페이스가 주춤했는데 이 또한 필요한 과정이다. 향후 미래가 기대되는 야수 자원"이라고 앞으로의 활약을 기대했다.

초등학교 시절 투수를 꿈꿨던 이지성. 사진=이지성 본인제공

사진=이지성 본인 제공

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▲ 마무리투수를 꿈꾸던 소년, "야구가 그냥 좋았어요."

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이지성은 야구의 시작을 세 살 무렵으로 잡았다. 그는 "아버지가 워낙 야구를 좋아하셨다. 세 살 때부터 공을 던지고 놀면서 방망이를 잡았다고 하시더라. 자연스럽게 야구를 접했던 것 같다"라며 "야구가 정말 좋고 재밌었다. 하는 것도 좋고 보는 것도 좋았다. 야구를 하고 싶어했다"고 말했다.

자연스럽게 초등학교부터 야구를 하기 시작했다. 이지성은 "야구부가 있는 초등학교에 테스트를 보려고 했는데 TO가 다 찼다고 하더라. 추천을 받아서 장안구 리틀야구단으로 갔다. 야구를 할 수 있다는 생각에 마냥 즐거웠던 것 같다"고 말했다.

어릴 적 포지션은 투수. 이지성은 "마무리투수를 꿈꿨다"고 이야기했다. 야수는 중학교 때부터 했다. 이지성은 "중학교 때부터 야수를 하기 시작했는데 타격이 워낙 안 좋았다. 그러다보니 투수도 중학교 마지막에 나가기도 했다. 고등학교에 올라가기 전까지는 투수를 하고 싶었다"고 이야기했다. 이시우였던 이름이 이지성으로 바뀐 것도 중학교 시절. "개명을 해야 좋다고 해서 바꿨다"고 설명했다.

고등학교 때부터 본격적으로 야수로만 나가기 시작했다. 장안고에 입학했던 그는 라온고로 전학을 갔다. 이지성은 "라온고가 다소 자율적인 분위기 속에서 스스로 운동하게끔 만들어 주는 환경이었는데 혼자 스윙하고 내 스스로와 대화하며 피드백을 얻는 과정이 저와 아주 잘 맞고 좋았다"고 돌아봤다.

이지성. 사진=이지성 본인제공

▲ 쓴소리 마다않던 주장, 뼈아팠던 플레이에 "미안하다."

발목 인대 수술을 받으면서 1년 유급한 이지성은 고3 시절 주장을 맡았다. 이지성은 "감독님께서는 프로에 가야하니 부담없이 야구를 하라고 주장을 안 시키려고 하셨다. 그런데 당시 팀이 너무 해이해진 것 같아서 맡겠다고 했다"고 이야기했다.

친구들에게서 해이해진 모습이 보이는 건 어쩌면 당연했다. 이지성은 "고3 때는 수업 시간이 가만히 있는 게 아깝더라. 일주일에 3~4번은 새벽 4~5시에 일어나서 웨이트와 러닝을 했다"고 루틴을 공개했다.

스스로 생각해도 '잔소리꾼'에 '꼰대'였다. 이지성은 "정말 쓴소리도 많이 했다"고 이야기했다.

엄격한 주장이었지만, 고개를 들지 못한 적이 있었다. 이지성은 "잘했던 경기보다는 미안했던 경기가 있었다. 주말리그였는데 전국대회 진출이 걸렸던 경기였다. 경기항공고 전이었다. 9회초 2아웃 만루 상황에서 내가 3루 주자였는데 상대 투수가 제구가 흔들리는 상황에서 공이 빠졌다. 홈으로 파고들다가 상대 백업이 빨라서 아웃됐다"라며 "그 플레이로 경기가 끝났고, 2점 차로 패배해 친구들에게 정말 미안했다"고 했다.

동료들은 "네가 해준 게 있다"고 위로했지만, 이지성은 "정말 미안하더라"고 떠올렸다.

이지성은 "시즌 끝나고 3학년 친구들 한 명 한 명에게 길게 문자를 보냈다. 고마운 마음도, 미안한 마음도 있었다. 그래도 애들이 '형 덕분에 분위기가 잡혔다'고 해주더라. 잘 따라줘서 참 고마웠다"고 이야기했다.

▲ 아버지의 두 번째 눈물, "마음 단단히 먹자."

운명의 신인드래프트날. 이지성은 "주위에서 6라운드 안에는 불릴 수도 있다고 해주셨다. 그런데 이름이 나오지 않아서 마음을 내려놓게 되더라"고 했다.

7라운드 한화의 지명에 이지성의 이름이 나왔다. 이지성은 "'정말 됐다' 싶었다. 학교 근처 PC방에서 다같이 보고 있었는데 아버지께 전화가 오더라. 울고 계시더라"고 떠올렸다.

이지성은 '아버지의 두 번째 눈물'이라고 했다. 처음은 고3 마지막 경기. "봉황대기에서 첫 경기를 지고 부모님들 앞에 섰는데 모두 울고 계시더라. 아버지도 같이 우셨다"라고 이야기했다.

간절했던 마음으로 프로 유니폼을 받았다. 이지성은 "정말 한화 선수가 된 느낌이었다. 세 자릿수 번호를 꼭 나중에 두 자릿수, 한 자릿수로 바꾸자고 생각을 했다"라며 "어떤 구단이든 내가 성장하고, 지금 뛰고 있는 선배를 이겨야 하니 마음 단단히 먹고 가자는 생각을 많이 했다"고 당시 각오를 밝혔다.

2024년 한화 이글스 미야자키 마무리캠프에서 홀로 훈련을 하고 있는 이지성. '이글스TV' 캡쳐

▲ 나 홀로 테니스장. 그러나 결국은 건강해야 한다.

지명 순번은 뒤였지만, 이지성은 일본 미야자키 마무리캠프 명단에 이름을 올렸다. 2024년 시즌 중간 한화 사령탑으로 부임한 김경문 감독은 선수단 파악을 위해 채은성 노시환 문현빈 등 주전급 선수를 대거 명단에 넣었다. 신인으로는 투수 정우주 권민규, 내야수 배승수 이지성 이승현이 포함됐다.

이지성은 "지명이 된 뒤 처음에는 대전에서 운동을 했다. 마무리캠프에 갈 줄 몰랐다. 운 좋게 같이 가게 됐고, TV로만 보던 선배님들과 같이 운동을 하게 됐다. 보는 것만으로도 많은 공부가 되더라. 동기부여도 많이 됐다. 힘들기도 했지만, 정말 행복했다"고 말했다.

마무리캠프에서 이지성은 구단 유튜브에 훈련 모습이 잡혔다. 숙소 근처의 테니스장. 선수단의 야간 훈련이 진행되는 곳이다. 이지성은 모든 선수가 들어간 뒤에도 테니스장에 남아 홀로 방망이를 돌렸다.

이지성은 "구단에 있는 선배님들은 나보다 야구를 오래 하시고 완성도도 높다. 그 선배님들과 경쟁을 하려면 어떻게든 하나라도 더 해야 한다는 생각이 강했다"라며 "그때 잘 안 맞는 부분이 많아서 혼자 스윙하며 나 자신과 대화를 많이 했다"고 했다.

유튜브 PD에게 스윙 영상 촬영도 부탁했다. 이지성은 "생각대로 스윙하는 것과 영상으로 보는 건 다르다. 촬영된 영상을 보면 확실히 빠르게 와닿게 된다. 그래서 도움을 요청하기도 했다"고 이야기했다.

누구보다 열심히 준비했지만, 프로 첫 해 이지성은 5월말에야 첫 경기를 소화할 수 있었다. 이지성은 "시즌 시작 후 3~4개월 동안 허리가 안 좋았다. 괜찮겠지 하고 참다가 시즌 시작 전에 터져버렸다. 아파서 쉬다 보니 전지훈련에서 만들어둔 감이 다 사라졌다. 아팠다는 핑계보다는 힘도 부족하고, 프로에 왔을 때 준비도 완벽하지 않았다는 생각이 들어서 올 시즌엔 '몸부터 제대로 만들자'는 계기가 됐다"고 했다.

그래도 첫 경기부터 안타도 치고 타점도 올렸다. 이지성은 "위축되지 말고, 결과보다는 정말 과감하게 하자는 생각을 했다. 그러다보니 좋은 결과가 나왔다"고 했다.

10일 잠실구장에서 2026 KBO퓨처스리그 올스타전이 열렸다. 타격하는 한화 이지성. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

▲ 106→4, 어릴 적 꿈이 현실로.

첫 해 퓨처스에서 19경기에 나와 타율 2할7리 5타점 OPS(장타율+출루율) 0.544로 시즌을 마쳤다.

이지성은 다시 한 번 독기를 품고 시즌을 준비했다. 구단 육성 프로그램에 맞춰 몸도 키웠다. 효과는 좋았다. 초반에는 퓨처스 홈런 경쟁을 펼치기도 했다.

이지성은 "겨울에 타격 코치님들과 계속 붙어서 연습을 워낙 많이 하다 보니 힘도 남아 있었고 자신감도 있었다. 직구든 변화구든 내 스트라이크 존 안에만 들어오면 무조건 칠 수 있겠다는 자신감이 있었다"고 말했다. 이어 "힘을 기르려면 체중 증량은 당연했다. 홈런을 생각해서 키운 건 아니었고, 그저 강하고 좋은 타구를 만들기 위해 뚫어내려 했던 건데 운 좋게 홈런이 많이 나왔다"라며 "홈런에 욕심을 내니까 타율이 그대로 떨어지더라"고 이야기했다.

5월7일. 육성선수에서 정식선수가 됐다. 등에 가득 차게 붙어 있던 106번 등번호는 4번으로 가벼워졌다. 이지성은 "4번과 68번 두 개가 있었는데 4번이 좀 더 좋을 것 같아서 골랐다"고 했다. 68번은 이후 박준영에게 돌아갔다.

갑작스럽게 찾아온 슬럼프. 퓨처스 코치진도 '이지성 살리기'에 팔을 걷어붙였다. 이지성은 "체력도 떨어지고 기술적으로도 안 되는 부분이 있었다. 이번에 김정혁 코치님과 아침부터 계속 방망이를 치면서 원인을 찾고 어느 정도 기술적인 부분을 해결하기도 했다. (김)정혁 코치님께서 '안 맞을 때가 오히려 기회다. 어떻게 하면 슬럼프를 빠져나갈 수 있을 지를 이 기회에 찾을 수 있다'고 해주셨다. 또 김기태 코치님께서는 '방망이가 최단 거리로 붙여서 나와야 한다'고 말씀을 많이 해주셨는데 도움이 됐다"고 말했다.

수비에서도 조언은 이어졌다. 이지성은 "올 시즌 초반 수비 실수로 힘들어할 때 최윤석 수비 코치님께서 '네가 못하는 게 아니라 혼자 심리적으로 위축돼서 그런 거다. 야구장에서 놀듯이 편안하게 해 봐라. 2년 차밖에 안 됐고 성장할 일만 남았는데 왜 혼자 위축돼 있나'라고 해주신 게 큰 힘이 됐다"고 했다

결국 이지성은 오랜 침묵을 깨고 안타를 때려냈다. 그는 "잘 맞은 타구는 아니었다. 그래도 빗맞아도 안타가 된다라는 건 어느정도 돌아오고 있다는 징조일 수 있으니 다행이라는 생각이 들었다"고 미소지었다.

퓨처스 올스타전에서 수비를 하는 이지성. 사진제공=한화 이글스

▲ 아버지와 함께 오던 그 야구장. "1군 야구장 행복하네요."

7월10일 서울 잠실구장에서 퓨처스 올스타전. 전반기 좋은 모습을 보여줬던 이지성은 북부 올스타로 뽑혀 무대를 밟았다.

안타를 때려내지는 못했지만, 평생 잊지 못할 기억이 됐다. 더욱이 잠실구장은 올 시즌 이후로 역사 속으로 사라진다. 이지성은 "어릴 때 집에서 잠실구장이 가까워서 자주 갔었다. 한 번쯤은 잠실에서 뛰어보고 싶다는 생각을 했는데 막상 뛰어보니 정말 행복했다. 관중이 많은 곳에서 경기를 한 게 처음이었는데 서 있는 것 자체로 좋았다. 아버지와 야구장에서의 추억도 많이 생각나고, 1군에서 야구를 하는 게 정말 행복하다는 걸 느꼈다"고 말했다.

1군 데뷔전을 향한 열망은 더욱 커져갔지만, 천천히 내실 다지기에 집중하기로 했다. 이지성은 "1군은 누구에게나 꿈이고, 나에게도 꿈이다. 너무 1군에만 가고 싶어 하면 오히려 마음이 급해지고 야구장에서 무언가 자꾸 보여주려고 하는 경향이 생기는 것 같더라. 지금 내 위치에서 할 수 있는 것들에 최선을 다하고 후회 없이 하다 보면 운 좋게 갈 수도 있으니 결과는 묵묵히 기다려보려고 한다"고 말했다.

신인 입단식에서 동생에게 편지를 읽어주는 이지성. 이글스TV 캡쳐

▲ 가족이란 이름, "나를 더욱 강하게 해준다."

이지성은 고마운 사람 이야기에 "나는 정말 운이 좋다고 생각한다"고 말했다. "초·중·고 시절 훌륭한 감독님, 코치님들을 만나 좋은 걸 많이 배웠다. 야구뿐만 아니라 인사성과 같은 인성까지 잘 배울 수 있었다"는 이유였다. 모든 은사들을 향해 고마움을 전했던 그는 "나를 뽑아주신 스카우트님 덕분에 지금 내가 있는 것 같다. 정말 감사하다는 말씀을 드리고 싶다"고 했다.

가족에게는 더욱 특별한 감정이 앞섰다. 이지성은 "고등학생인 동생도 야구를 하고 있는데 할아버지와 아버지께서 나와 내 동생 야구를 시키신다고 정말 쉴 틈 없이 일을 하신다. 그런 헌신과 노력이 있었기에 내가 더 단단해질 수 있었다"고 했다. 이지성은 "동생에게도 프로에 먼저 온 형으로서 '너도 할 수 있다'는 걸 먼저 프로에서 보여주고 싶다. 그런 하나하나가 나를 더 강하게 만들어주는 것 같다"고 각오를 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com