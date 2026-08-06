한여름엔 글러브 냉장보관! KIA 김도영의 꿀팁, 실책 30개→4개로 줄인 비결인데 "추천 못하겠다" 이유는 [광주포커스]

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 김도영이 수비를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "수비는 사실 잘하지 못해서…"

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7월까지 실책 단 4개. KIA 타이거즈 김도영의 수비가 급격히 안정된 비결은 '냉장 글러브' 덕분일까.

야구장 더그아웃에는 음료수를 보관하는 냉장고가 있다. 김도영이 지난 대구 삼성라이온즈전 도중 공수교대시 글러브를 냉장고에 넣는 모습은 적지 않은 화제가 됐다.

5일 광주에서 만난 김도영은 이에 대해 "2년전부터 시작했다"고 설명했다. 시즌 MVP를 차지하며 전성기를 맞이한 시즌이었기 때문일까. 단순히 느낌 문제가 아니었다. 알고보니 실질적인 이유가 있었다.

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"3루는 워낙 빠른 타구가 많이 오는데, 간혹 글러브에 헐렁한 느낌이 들면서 타구에 글러브 가죽이 밀리고, 공이 빠지는 경우가 있었다. 글러브를 냉장고에 넣어두면 보다 단단한 상태로 경기에 임할 수 있다. 여름에 시원하기도 하지만, 새 글러브로 경기하는 느낌이다."

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특별히 누가 전수해준 노하우가 아니라 한번 해봤는데 결과가 마음에 든다고. 김도영은 "냉장고에 내 글러브 하나 넣을 공간은 항상 있었다. 다만 아무도 관심이 없더라. 왜 그러냐고 물어보는 사람은 없었다"고 돌아봤다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회말 김도영이 안타를 치고 질주하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

KIA의 마지막 1차지명이다. 김도영은 2022년 신인 드래프트 1차지명으로 KIA 유니폼을 입었고, 올해 프로 5년차다.

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하지만 수비는 좋은 평가를 받지 못했다. 유격수 출신으로 3루로 전향했기 때문일까. 앞서 2024년 38홈런-40도루로 시즌 MVP를 수상할 당시 실책이 무려 30개에 달했다. 팀내 비중으로 인해 1100이닝을 넘긴 수비이닝, 풀타임 출전으로 인한 체력적 부담도 적지 않았지만, 3루 적응 문제 등 기본기 지적도 적지 않았다.

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잇따른 햄스트링 부상으로 이탈하면서 201이닝 밖에 소화하지 않은 지난해에도 실책 5개를 기록했다.

그런데 올해는 완전히 다르다. 87경기 723⅔이닝을 3루수로 뛰었는데, 실책이 단 4개 뿐이다. '냉장 글러브' 덕분일까. 하지만 김도영은 "다른 사람한테 추천은 못하겠다"고 선을 그었다. 이유가 뭘까.

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 김도영이 수비를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

"난 내가 수비 잘한다고 느껴본 적이 없다. 스스로도 그렇고, 코치님들한테도 수비 잘한다는 이야기를 별로 듣지 못했다. 올해도 그렇게 잘하는지 잘 모르겠다. 타 팀에서 어떻게 보는지 모르겠지만, 내가 만족해본 적은 없는 것 같다. 그러다보니 이 방법(냉장 글러브)도 후배나 선배한테 추천해주긴 좀 그렇다."

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com