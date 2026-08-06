'김진욱-이의리 살려낸 곳' KIA, 日넥스트 베이스와 업무협약…1회성 아닌 장기 교류 예정

사진제공=KIA 타이거즈

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈가 김진욱(롯데 자이언츠) 이의리(KIA)의 부활을 이끈 트레이닝 센터와 장기적인 육성 계획을 함께 한다.

Advertisement

KIA는 6일 일본 지바현에 위치한 전문 트레이닝 시설 '넥스트베이스(NEXTBASE)'와 업무 제휴 협약을 체결했다.

넥스트베이스는 신지 츠토무 박사의 바이오메카닉 연구 성과에 기반한 선수 육성 시스템을 갖춘 전문 트레이닝 기관이다.

KIA 구단은 "특히 동양인의 체형과 투구 메커니즘에 최적화된 맞춤형 프로젝트 운영이 가능하다는 점에서 차별화된 경쟁력을 갖고 있다"고 평가했다. 지난 6월 이의리, 김시훈, 홍민규, 강효종 등 투수 4명을 단기 연수로 파견했고, 그 결과 유의미한 성과를 거뒀다는 결론과 함께 이번 협약을 추진했다.

Advertisement

넥스트베이스 측은 8월 5~6일 이틀간에 걸쳐 단기 연수를 마치고 돌아온 투수 4명을 직접 만나 피드백을 제공하기도 했다.

사진제공=KIA 타이거즈

Advertisement

KIA는 이번 업무 제휴 협약을 통해 ▲지속적인 파견을 통한 선수단 육성▲퓨처스 선수 대상 프로젝트 운영 및 피칭랩 구축 ▲코칭스태프 파견을 통한 지도 역량 강화 등 경기력 향상을 위한 체계적인 육성 방안을 구축해 나갈계획이다.

심재학 단장은 "지난 6월 단기 연수에 대한 현장 만족도가 높았고, 최신 바이오메카닉 분석 기법을체계화시키기 위해 이번 협약을 준비하게 됐다"며 "단순 선수단 파견에 그치지 않고, 넥스트베이스의 선진 기술을 광주와 함평에도 적극 도입하는 등 경기력 향상을 위한 방안을 다각도로 모색하겠다"고 밝혔다.

Advertisement

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com