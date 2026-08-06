오타니 놀리나? → MVP 경쟁자 PCA "투수 연습하러 가야겠다"

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani celebrates with teammates in the dugout after hitting a home run during the eighth inning of a baseball game against the Chicago Cubs in Chicago, Wednesday, Aug. 5, 2026. (AP Photo/Jessie Alcheh)
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CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 05: Pete Crow-Armstrong #4 of the Chicago Cubs celebrates after hitting a home run during the first inning against the Los Angeles Dodgers at Wrigley Field on August 05, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Aug 5, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago Cubs center fielder Pete Crow-Armstrong (4) runs the bases after hitting a two-run home run against the Los Angeles Dodgers during the fourth inning at Wrigley Field. Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 한동훈 기자] 시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 4년 연속 MVP를 저지할 강력한 경쟁자로 떠올랐다.
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PCA와 오타니는 6일(한국시각) 불을 뿜는 홈런 맞대결을 펼쳤다.
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이날 컵스는 안방 시카고 리글리필드에서 열린 다저스와 경기에서 7대6으로 승리했다.
PCA와 오타니는 나란히 리드오프 출격했다. PCA는 1번타자 겸 중견수로 나서 5타수 3안타 2홈런 4타점을 기록했다. 오타니는 1번 지명타자로 출전해 5타수 3안타 2홈런 3타점을 기록했다.
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PCA는 시즌 115경기 타율 2할8푼8리 OPS(출루율+장타율) 0.938에 25홈런 29타점 28도루를 기록했다.
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오타니는 시즌 109경기 타율 2할9푼7리 OPS 0.953에 26홈런 70타점 6도루를 기록했다. 오타니는 투수로도 14경기 85⅔이닝 8승 2패 평균자책점 1.79를 기록했다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '오타니는 자신이 왜 MVP를 4차례나 받았는지 그 이유를 정확히 보여줬다. 이어서 PCA는 올해의 MVP 경쟁이 다른 결과로 이어질 수 있음을 증명했다'고 조명했다.
오타니는 2021년 2023년 아메리칸리그 MVP를 차지했다. 다저스 이적 후 2024년과 2025년 내셔널리그 MVP를 독식했다.
올해도 내셔널리그 MVP는 오타니의 차지가 될 것 같았지만 변수가 발생했다.
오타니가 잔부상에 시달리며 '투타겸업'에 제동이 걸렸다. 오타니는 7월 4일 이후 투수로 나오지 못하는 중이다.
야수 역할로만 가치를 따지게 된다면 PCA가 충분히 도전장을 내밀 만하다.
Aug 5, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago Cubs center fielder Pete Crow-Armstrong (4) gestures after hitting a one run double against the Los Angeles Dodgers during the second inning at Wrigley Field. Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images
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Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani runs after hitting a home run during the eighth inning of a baseball game against the Chicago Cubs in Chicago, Wednesday, Aug. 5, 2026. (AP Photo/Jessie Alcheh)
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CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 05: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers celebrates with Miguel Rojas #72 after hitting a two-run home run against the Chicago Cubs during the eighth inningat Wrigley Field on August 05, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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이에 대해 PCA는 말을 아꼈다.
PCA는 "오타니처럼 대단한 선수와 이름이 거론되는 것만으로도 영광이다. 언젠가 그를 넘어서게 된다면 더 큰 성취감을 느낄 것 같다"고 겸손하게 말했다.
오타니는 "PCA는 위대한 선수다. MVP 경쟁을 언급하기에는 아직 이르다. 나는 팀의 승리와 또 내가 팀 승리에 기여하는 것이 더 중요하다"고 선을 그었다.
PCA도 이러한 경쟁 구도가 집중 부각되는 것이 마냥 즐겁지는 않았던 모양이다.
PCA는 반복된 질문에 "여러분들이 이 승부에 대해 계속 이야기하고 싶으시다면 지금부터 투수 연습이라도 시작해야겠다"며 위트 있게 덧붙였다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
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