폭염에 적응하라! 어제는 5시 → 오늘은 3시부터…36도 폭염에도 KIA 야외훈련 강행 [광주현장]

6일 광주 기아챔피언스필드에서 훈련 중인 KIA 선수들. 김영록 기자

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈가 이틀 연속 야외 훈련에 나섰다.

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KIA는 6일 광주 기아챔피언스필드에서 오후 3시부터 훈련을 시작했다.

단순히 스트레칭 수준이 아니었다. KBO는 6일 실행위원회를 여는 한편 이날까지 정규시즌 경기를 모두 취소 및 연기한 상태.

언제 다시 시즌이 재개될진 알수 없다. KIA는 7일부터 LG 트윈스와의 잠실 3연전이 예정돼있지만, KBO의 시즌 재개 발표가 나온 뒤 이동한다는 방침을 세웠다. 서울 숙소가 이미 예약된 상태지만, 어차피 다음주 삼성 라이온즈와의 주중 3연전 장소가 다시 홈 광주인 이상 잠실 경기가 열리지 않는다면 굳이 먼저 이동할 필요는 없다는 입장.

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때문에 이날 광주에서 야외 훈련을 이어가기로 한 것. 다만 서울 이동 가능성 때문에 전날(오후 5시)와 달리 훈련 시간을 오후 3시로 당겼다.

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오후 3시 광주 기온은 무려 36도에 달했다. 그라운드에 서면 후끈후끈한 지열이 올라와 숨이 턱턱 막힐 정도.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 훈련 중인 KIA 선수들. 김영록 기자

다만 챔피언스필드는 냉방 시설이 가장 잘돼있는 야구장이다. 이동형 에어컨(일명 코끼리)을 사용하는 구장들이 대다수인 반면, 챔피언스필드는 더그아웃 천장에 내장된 에어컨이 있다. 덕분에 더그아웃에선 생각보다 쾌적하게 머물 수 있다.

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하지만 그라운드로 나서면 답이 없다. 그래도 이날 현장에서 만난 KIA 선수들은 타자, 투수 공히 "야외 훈련이 훨씬 낫다"고 입을 모았다. 투수 전상현은 "아무래도 실내보다 야외가 낫다. 나도 어지간하면 밖에서 훈련하는 편"이라고 했다. 내야수 카스트로는 "요즘 한국이 덥긴 덥다. 베네수엘라 여름 날씨와 비슷할 정도"라며 "이 정도면 야구하는데 큰 문제는 없다"고 답하기도 했다.

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특히 투수들의 경우 실내는 너무 짧고 답답해하는 사람이 많아 야외 캐치볼과 스트레칭을 선호하는 비중이 압도적으로 높은 편. 타자들의 경우 실내에서도 타격 훈련을 소화할 수 있지만, 역시 시원시원하게 치는 맛은 야외를 따라가기 어렵다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 훈련 중인 KIA 선수들. 김영록 기자

이범호 KIA 감독은 시즌이 언제 재개되든, 어차피 하루이틀 일이 아닌 만큼 더운 날씨에 적응하고 컨디션을 관리하는 법을 익혀야한다는 입장. 이날 KIA 선수들은 평소와 마찬가지로 타격 훈련은 물론 펑고까지 소화했다.

현재 KIA는 4위 두산 베어스에 0.5경기 뒤진 5위를 기록중이다. 극심한 부진에 빠진 3위 LG 트윈스와도 2경기 차이에 불과하다. 시리즈 스윕 한방에 뒤집어질 수 있는 차이다.

6위 한화 이글스와는 4경기 차이지만, 이또한 방심할 수 없다. '더운 날씨에 적응해야한다'는 말이 나오는 이유다.

광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com