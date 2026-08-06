잊혀졌던 6년전 기억 떠올랐다! 위기의 KIA, '소방수' 떠맡은 조상우의 솔직한 속내 "운이 많이 따랐다" [인터뷰]

인터뷰에 임한 KIA 조상우. 김영록 기자

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "보직은 크게 신경쓰지 않는다. 예전엔 8회에도 자주 나갔으니까."

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투수조장에 마무리까지, KIA 타이거즈 조상우가 무거운 책임을 맡았다. 흔들리던 KIA 불펜을 다잡은 일등공신이다.

올시즌 평균자책점이 1.99에 불과한다. 필승조로 활약하며 4승2패 1세이브13홀드를 올렸다.

성영탁과 정해영의 동반 부진으로 현재 KIA 마무리는 공석이다. 일단은 집단 마무리 체제다. 이범호 KIA 감독도 아직 명확하게 조상우를 마무리로 못박진 않았다.

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하지만 7월 17일 SSG 랜더스전에서 시즌 첫 세이브를 올렸고, 4점차로 승리한 19일 SSG전과 21일 한화 이글스전에도 가장 마지막 투수로 등장했다. 향후 재개될 후반기에는 마무리투수로 기용될 가능성이 높다.

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5일 광주에서 만난 조상우는 마무리 전환에 대해 "특별히 체감하진 못한다. 언제든지 등판할 수 있다는 생각에 일찍부터 준비하는 편"이라고 했다. '키움 시절 생각나나'라는 말에는 "아직 세이브 상황이 많이 안왔다"며 웃었다.

최근 몇년간의 부진을 만회한 올해다. 최근 3년간 3점대 초중반을 맴돌던 평균자책점을 1점대까지 끌어내렸고, 한층 여유가 붙었다.

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확실한 마무리가 정해지는게 마음 편하지 않을까. 조상우는 "보직은 감독님이 정해주시는 것"이라며 "키움(히어로즈)에서 마무리할 때도 8회에 나가는 경기도 많았다. 크게 신경쓰지 않는다"고 선을 그었다.

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 조상우가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

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"올해는 포크볼과 슬라이더 모두 많이 쓰려고 노력중이다. 분석팀 자료를 보면서 타자에 따라, 팀에 따라 비율을 조정하고 있다. 솔직히 운이 많이 따랐다. 내가 할 수 있는 일은 피하지 않고 타자와 빠르게 승부하는 것 뿐이다."

최근 KIA는 이의리가 필승조 좌완으로 기용되고 있다. 조상우는 "(이)의리 공은 언제 봐도 놀랍다"며 웃은 뒤 "(불펜 이동 후)처음엔 조금 어색해했는데, 힘들어하는 티를 내지 않더라. 역시 멘털이 좋은 후배"라고 강조했다.

전상현이 복귀하면서 다시 투수조 조장을 넘겨줬다. 마무리로 나서기에 앞서 조금이나마 어깨가 가벼워진 셈. 조상우는 "조장 맡으면 전달사항이 많아져서 귀찮다. 우리 선수들이 착해서 말은 잘 듣는다"고 미소지었다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 KIA 조상우가 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

안치홍에게 결승포를 허용한 지난 24일 키움전에 대해서는 "점수 준날은 언제나 아쉽다. 실투를 타자가 잘 받아친 거라 어쩔 수 없다"며 한숨을 쉬었다.

"투구 메커니즘에도 조금 변화를 줬지만…가장 중요한 건 작년엔 너무 존 구석을 찌르려다 볼이 많아지곤 했다. 올해는 최대한 존 안쪽에서 자신있게 승부하려고 노력한다. 결과가 좋아지니 자신감은 절로 붙는다."

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com