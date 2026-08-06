"선수들도 당황했다" 롯데는 이미 출발, 다른 팀들 숙박 취소…초유의 사태 10개 구단은?

5일 열릴 예정이던 한화와 삼성의 경기가 폭염으로 취소된 대구 삼성라이온즈파크의 모습. KBO리그는 전국을 덮친 폭염에 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.05/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]"주말 3연전이 다 취소될 줄은 몰랐는데 선수들도 다소 당황하는 분위기다."

Advertisement

역대급 폭염에 사상 초유의 상황이 발생했다. KBO는 6일 긴급실행위원회를 열고 폭염 대응과 관련한 세부 규정을 논의하고, 경기 일정을 조정했다.

5일과 6일에 이어 이번 주말 3연전까지 KBO리그, 퓨처스리그 전 경기가 취소됐다. 실행위원회는 이번 주말까지의 폭염 상황과 각 구단의 관람객을 위한 안전 대책 보강을 위해, 8월 11일부터 경기를 재개하기로 결정했다. 안전 대책 보강을 하는데 추가 시간이 필요한데다 이번 주말까지는 높은 기온이 예상되기 때문에, 이동 등을 고려하여 3연전 전부 취소를 결정했다.

또 9월 6일까지 전 경기의 개시시간을 오후 7시(고척 평일 오후 7시, 토요일 오후 6시, 일요일 오후 2시)로 변경하기로 했다. 퓨처스리그의 경우 8월 10일까지 전 경기를 취소하고, 이후 8월 31일까지 편성된 야간 경기 개시 시간을 오후 7시로 일괄 변경했다.

Advertisement

실행위원회 결과에 따라 10개 구단 선수단 일정에도 변화가 생겼다. 한 구단 관계자는 "선수들도 주말 시리즈가 다 취소될거라고는 예상을 못했는데 다소 당황스러워하는 분위기도 있다. 날씨가 워낙 덥기 때문에 취소가 된 게 좋다는 반응도 있고, 3경기 다 취소는 예상하지 못했다는 반응도 있다"고 전했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 KIA 선수들이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

Advertisement

잠실 원정을 앞두고 있던 KIA 타이거즈는 경기가 취소됐기 때문에 원정길에 오르지 않았다. 홈 구장인 챔피언스필드에서 주말에도 훈련을 이어갈 예정이다.

LG 트윈스 역시 잠실구장에서 팀 훈련을 소화한다. 잠실구장을 홈으로 쓰는 또다른 팀 두산 베어스는 6일 훈련을 소화한 후 7일 하루는 휴식을 취한다. 8일과 9일은 LG와 협의해 잠실구장에서 훈련 시간을 결정할 예정이다.

Advertisement

주중 부산 원정 중이던 키움 히어로즈는 6일까지 대기를 하고 있었다. 주말 시리즈가 정상 진행된다면, 부산에서 대전으로 이동해야하기 때문에 실행위원회의 결정을 기다리고 있었다. 부산에서 대기 중이던 키움 선수단은 결정이 난 후 6일 서울로 출발했고, 주말에는 고척돔에서 실내 훈련 위주로 소화할 예정이다. 고척돔 대관 일정으로 인해 그라운드 훈련은 어려워, 실내 운동만 가능할 것으로 보인다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움이 18대11로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 키움 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

Advertisement

대구 원정을 일찍 마친 한화 이글스 역시 5일 대전으로 복귀했고, 6일은 선수단 휴식을 취했다. 주말에는 금요일과 일요일 훈련 그리고 토요일 하루 휴식을 취할 예정이다.

NC 다이노스와 삼성 라이온즈도 홈 구장에서 주말에도 훈련 일정을 이어갈 예정이다.

SSG 랜더스는 이번 주말 창원 원정 3연전이 예정되어 있었지만 경기 자체가 취소되면서 창원에 내려가지 않았다. SSG는 미리 호텔 측에 양해를 구해 예약 취소를 서둘렀다. SSG 선수단은 하루 휴식과 홈구장 훈련을 진행할 예정이다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 선수들이 미팅을 갖고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

반면 롯데 자이언츠는 6일 예정대로 수원 원정길에 올랐다. 호텔 예약이나 케이터링 문제도 있고, 어차피 다음주 인천 원정이 이어지기 때문에 수원에서 3일간 훈련을 하기로 했다. KT 위즈 측에 양해를 구해 구장 훈련이 가능하게끔 조율을 했다.

광주 원정을 일찍 마치고 수원으로 복귀한 KT 역시 6일 홈구장에서 간단한 훈련을 마쳤다. KT는 8일 롯데전에서 황재균 은퇴식을 개최할 예정이었지만, 경기 취소로 인해 미뤄졌다. 황재균 은퇴식은 추후 롯데전 재편성 일정을 본 후 다시 일정을 확정할 예정이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com