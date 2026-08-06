롯데 최준용 이민석 이호준, 상무 최종 합격

[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 투수 최준용 이민석과 내야수 이호준이 상무에 합격했다.
병무청은 2026년 3차 국군체육특기병 모집을 지난 4월 30일 공고했다.
최종 합격자 발표는 8월 6일 오전 10시였다.
롯데는 최준용 이민석 이호준 외에 투수 박준우 정현수, 거포 유망주 김동현이 서류를 통과했다. 박준우 정현수 김동현이 최종에서 탈락했다.
최준용은 이미 9월 아시안게임 국가대표로 선발된 상황이다.
최준용은 아시안게임 여부와 상관없이 올 시즌 이후에 군 입대를 계획했다.
다만 아시안게임에서 금메달을 획득하면 병역 혜택을 받을 수 있다.
최준용은 올해 44경기 4승 3패 6홀드 14세이브 평균자책점 3.60을 기록했다.
마무리와 셋업맨을 오가며 롯데 뒷문을 든든하게 지켰다. 이를 발판 삼아 '류지현호'에 탑승했다.
이민석도 팀 상황에 따라 선발과 불펜에서 두루 활약했다. 임시로 6선발도 맡아 마운드에 큰 힘을 줬다.
이민석은 18경기 48⅔이닝 1승 2패 1홀드 평균자책점 5.73을 기록했다.
이호준은 44경기 수비 72이닝 45타석 타율 7푼9리를 기록했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com