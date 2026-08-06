충격! 오타니 누구도 의심치 않았던 권좌 빼앗겼다, "MVP 관심없다면 미친 소리겠지만..." PCA의 여유

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 6일(한국시각) 리글리필드에서 열린 LA 다저스전에서 1회말 리드오프 홈런을 터뜨린 뒤 활짝 웃으며 홈으로 들어오고 있다. AFP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 7회초 삼진을 당한 뒤 입을 굳게 다문 채 그라운드를 응시하며 물러나고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]내셔널리그(NL) MVP 경쟁 판도가 뒤집어졌다.

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가장 유력한 MVP 후보로 평가받던 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 2위로 내려앉았다.

시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 NL MVP 배당률에서 오타니에 앞서기 시작했다.

현지 스포츠베팅 업체 드래프트킹스가 6일(한국시각) 제시한 NL MVP 배당률에 따르면 PCA가 -120으로 1위, 오타니가 +100으로 2위다. 이 업체의 MVP 배당률 순위에서 PCA가 오타니를 제친 것 올시즌 처음이다.

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두 선수에 이어 워싱턴 내셔널스 CJ 에이브럼스(+10000), 필라델피아 필리스 카일 슈와버(+15000), 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키(+20000) 순으로 랭크됐다.

피트 크로우-암스트롱이 4회말 중월 솔로아치를 그리고 있다. AP연합뉴스

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이날 두 선수는 리글리필드에서 맞대결을 펼쳤다. 그 결과가 반영돼 드래프트킹스 배당률에도 변화가 생긴 것이다.

오타니는 2홈런을 포함해 5타수 3안타 3타점 2득점을 올렸고, PCA는 5타수 3안타 4타점 2득점으로 맞받아쳤다. 컵스가 7대6으로 승리했으니, PCA가 판정승을 거뒀다고 할 만하다.

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오타니는 시즌 타율 0.297(404타수 120안타), 26홈런, 70타점, 73득점, OPS 0.953을 마크했다. NL에서 OPS 1위, 출루율(0.399) 2위, 장타율(0.554) 3위, 득점 6위, 타점 9위, 홈런 공동 6위에 올랐다.

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PCA는 타율 0.288(431타수 124안타), 26홈런, 69타점, 78득점, 28도루, OPS 0.938을 찍었다. NL OPS 3위, 출루율(0.386)과 장타율(0.552) 각 4위, 홈런 공동 6위, 득점 2위, 타점 공동 10위, 도루 2위에 랭크됐다. 타격에서는 오타니가 앞선다고 볼 수 있다.

그러나 공수주 활약상을 종합한 WAR에서는 PCA가 압도적인 1위다. 이날 기준으로 bWAR는 PCA가 7.3로 양 리그를 합쳐 1위, 오타니가 6.4로 2위다. fWAR도 PCA가 7.8로 1위, 오타니가 6.7로 2위다. PCA는 오타니가 하지 못하는 수비에서 공헌도가 높다. 수비가치(Fielding Run Value) 24와 OAA(평균이상아웃지수) 22는 전체 야수들을 통틀어 1위다.

피트 크로우-암스트롱이 4회 홈런을 날린 뒤 힘차게 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

오타니 쇼헤이가 8회초 좌월 투런포를 터뜨리고 있다. AFP연합뉴스

경기 후 PCA는 MVP 경쟁에 대해 "MVP가 되고 싶지 않다고 말한다면 미친 소리겠지만, 우선 순위를 명확히 하자면 내 마음 속에 MVP는 우선 순위가 아니다. 그에 관해 농담삼아 이야기하는 것도 재밌고, 언급되는 것도 재밌다"며 "분명 관심을 갖는 것도 괜찮지만 타석에서 그것은 우선 순위가 아니다"라고 밝혔다.

즉 MVP를 의식하고 그라운드로 나서는 것은 아니라고 강조한 것이다.

이어 PCA는 "여러분들이 MVP 얘기를 주고받고 싶다면 내가 연구실에 들어가서 공부를 해서 피칭을 시작해야 한다. 정말 그래야 한다"고 덧붙였다. 오타니처럼 투타 겸업을 해야 MVP에 도전할 수 있을 것이라는 것이다. 오타니를 뛰어넘기는 어렵다는 뜻으로 해석된다.

그러나 오타니는 지난달 4일 샌디에이고 파드리스전 등판 이후 한 달 넘게 투타 겸업을 하지 않고 있다. 왼무릎 통증 때문이다. 오타니는 타격할 때는 별 영향이 없지만, 투구할 땐 내딛는 다리 쪽이기 때문에 회전과 착지 과정에서 불편함을 느낀다고 했다.

PCA는 '지명타자'로만 출전하고 있는 오타니와 '같은 입장'에서 경쟁하고 있다고 보면 된다.

오타니는 "올시즌 다시 던질 수 있다고 확신하지만, 그게 언제인지는 말하기 어렵다"면서 "MVP는 전혀 의식하지는 않는다. 그걸 생각하기엔 너무 이른 시점이다. 나한테는 팀 승리가 훨씬 중요하다"고 말했다.

다저스와 컵스, 모두 47경기를 남겨 놓고 있다. 오타니와 PCA의 MVP 레이스는 지금부터가 진짜다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com