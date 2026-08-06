'파격 결단' KIA 또 일본 보낸다고? 왜?…"1명만 성과 보여줘도 큰 보탬" 어떻게 확신 얻었나

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] "이 중에서 1명만 후반기에 성과를 보여줘도 큰 보탬이 될 것이다."

Advertisement

심재학 KIA 타이거즈 단장은 지난 6월 이의리 홍민규 김시훈 강효종 등 투수 4명에게 단기 일본 유학을 제안했다. 일본 지바현에 있는 'NEXT BASE ATHLETES LAB(넥스트 베이스 애슬리츠 랩)'에서 각자 돌파구를 찾아오길 바라서였다. 군 복무를 마치고 합류한 강효종을 제외한 3명은 올해 1군 가용 전력이었다. 시즌 중에 투수를 3명이나 단기 유학을 보낸 것은 분명 파격적이었다.

넥스트베이스는 신지 츠토무 박사의 연구 성과인 바이오메카닉 분석에 기반한 선수 육성 시스템을 갖춘 전문 트레이닝 기관이다. 특히 동양인의 체형과 투구 메커니즘에 최적화된 맞춤형 프로젝트 운영이 가능하다는 점에서 차별화된 경쟁력을 갖고 있다.

선수들 대부분 마음의 준비를 할 시간도 없이 일본행 비행기에 몸을 실었다. 김시훈은 "'일본에 가야된다'고 하셔서 언제 가냐니까 '3일 남았다'고 하시더라"며 웃었다.

Advertisement

롯데 자이언츠 좌완 김진욱이 넥스트베이스의 도움을 받아 올해 큰 성과를 보면서 KIA를 비롯해 한화 이글스, SSG 랜더스 등이 차례로 넥스트베이스에 문을 두드렸다.

Advertisement

일본 유학 효과는 있었다. KIA는 제발 1명만이라도 효과를 보길 바랐는데, 일단 그 1명이 이의리인 게 만족스러운 포인트일 듯하다.

이의리는 '좌완 에이스'라는 타이틀이 무색하게 전반기 10경기에서 1승6패, 35⅓이닝, 평균자책점 9.42에 그치고 있었다. 2024년 팔꿈치 수술을 받고 1년을 재활한 끝에 지난해 후반기부터 건강히 마운드에 복귀했지만, 결과가 계속 좋지 않았다. 몸은 건강해졌는데 마운드에서 자기 공을 제대로 못 던지는 날의 연속이었다. 그 흐름이 올해까지 이어져 이의리도 마음고생을 많이 했다.

Advertisement

답답한 시간을 보내던 이의리에게 일본 유학은 터닝 포인트가 됐다. 후반기 불펜으로 돌아온 이의리는 5경기에서 1승, 1홀드, 7⅔이닝, 평균자책점 2.35를 기록하고 있다. 4사구가 눈에 띄게 줄었고, 불펜에서 전력 투구를 하니 직구 구속이 150㎞ 중반대까지 나왔다. 최근 좌완 필승조 곽도규가 허벅지 부상으로 이탈한 가운데 이의리마저 없었다면, 불펜 운용이 난감할 뻔했다. 지금 구위면 현재 주인이 없는 마무리를 맡을 수 있다는 말이 나올 정도다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

5일 함평 챌린저스 필드에서 넥스트베이스 관계자와 단기 연수를 마친 선수 강효종이 피드백을 주고받고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

Advertisement

이의리는 일본 유학 효과를 묻자 "전에는 공에 힘이 별로 실리지 않는 느낌이기도 했고, 구속과 별개로 뭔가 내 스스로 힘쓰는 느낌이 많이 없었다. 지금은 불펜이기도 하고, 혼자 쉬다가 와서 구속이 많이 나오고 있지만, 그것과 별개로 스스로 힘을 잘 사용하고 있다는 게 느껴져서 그 부분이 가장 좋다. 공에 힘이 실리는 느낌이 드니까 스스로한테 빠져 있기보다는 상황에 조금 더 집중하게 되는 것 같다"고 했다.

김시훈은 "몸에 센서를 붙이고 바이오메카닉을 측정하고, 내가 지금 어떤 게 문제이기 때문에 안 되고 있다는 것을 설명해 준다. 안 되는 부분을 운동을 시켜줘서 계속 인지할 수 있게 해주더라. 내가 공이 빠르던 시절 항상 난 상체 위주로 공을 던지는 유형의 투수라고 느꼈다. 그런데 그곳에서는 하체의 움직임을 굉장히 많이 강조하고 요구했다. 그 말을 듣고 내가 좋았던 때의 투구 폼을 보니까 나도 모르게 그때는 하체를 쓰고 있었다. 그래서 다시 인지하고 하체 움직임을 조금 더 생각하려 했다"고 밝혔다.

KIA는 6일 '넥스트베이스와 업무 제휴 협약을 체결했다'고 알렸다.

KIA는 "지난 6월 이의리 김시훈 홍민규 강효종을 단기 연수로 파견해 유의미한 성과를 거뒀다는 내부 평가를 내렸다. 이를 바탕으로 이번 협약을 추진하게 됐다"고 설명했다.

넥스트베이스 관계자는 지난 5일과 6일 이틀에 걸쳐 단기 연수를 마치고 돌아온 투수 4명을 직접 만나 피드백을 제공하기도 했다.

KIA는 앞으로도 일본에 지속적으로 선수를 파견할 예정이다. 이의리처럼 교정이 시급하거나 육성이 필요한 선수들이 기회를 얻을 전망이다.

KIA는 또 퓨처스 선수 대상 프로젝트 운영 및 피칭랩 구축, 코칭스태프 파견을 통한 지도 역량 강화 등 경기력 향상을 위한 체계적인 육성 방안을 구축해 나갈 계획이다.

심 단장은 "지난 6월 단기 연수에 대한 현장 만족도가 높았고, 최신 바이오메카닉 분석 기법을 체계화시키기 위해 이번 협약을 준비하게 됐다. 단순 선수단 파견에 그치지 않고, 넥스트베이스의 선진 기술을 광주와 함평에도 적극 도입하는 등 경기력 향상을 위한 방안을 다각도로 모색하겠다"고 했다.

6일 광주기아챔피언스필드에 있는 구단 사무실에서 KIA 타이거즈 심재학 단장(왼쪽)과 넥스트베이스 나카오 신이치 대표가 업무 제휴 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com