'와 ERA 1.59' 류현진 후계자 드디어 나오나, 또 10K 대폭발…'줄줄이 방출' 韓 유망주 희망되나

LA 다저스 유망주로 성장하고 있는 장현석(왼쪽에서 2번째). 사진=온타리오 타워버저스(다저스 산하 마이너리그 싱글A 구단)

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[스포츠조선 김민경 기자] 드디어 류현진(한화 이글스)의 후계자가 나타난 것일까. 미국 메이저리그 마운드에 오르는 한국인 선발투수를 볼 기대감이 조금씩 생기고 있다.

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LA 다저스 산하 마이너리그 상위 싱글A팀인 그레이트레이크스 룬스 소속인 장현석이 일을 냈다. 장현석은 6일(이하 한국시각) 데이턴 드래곤스(신시내티 레즈 산하)와 경기에 선발 등판해 5⅓이닝 5안타 무4사구 10삼진 2실점 쾌투를 펼쳐 시즌 2승째를 챙겼다. 그레이트레이크스는 장현석의 호투를 발판 삼아 13대5 대승을 거뒀다.

장현석은 최근 싱글A에서 상위 싱글A로 승격된 이후 펄펄 날고 있다. 상위 싱글A 2경기에서 2승, 11⅓이닝, 18삼진, 평균자책점 1.59를 기록하고 있다.

볼넷과 삼진 비율이 빼어나다. 장현석은 올 시즌 마이너리그 18경기에 등판해 103삼진을 기록했다. 미국 도전 3년차에 처음 시즌 100삼진 고지를 밟았다. 반면 볼넷은 29개에 불과하다. 구위와 제구 모두 좋다는 증거다.

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MiLB.com은 '장현석이 데이턴을 상대로 삼진 10개를 잡으며 개인 한 경기 최다 삼진 타이기록을 세웠다. 처음 10타자를 연속 범타 처리했고, 이중 7명을 루킹 삼진이나 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 장현석은 하이 싱글A 승격 이후 첫 10이닝 동안 단 한 점도 내주지 않는 완벽한 투구를 이어 갔다'고 호평했다.

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장현석은 2023년 마산용마고 에이스 시절 고교 특급 투수로 눈길을 끌었다. 18살에 이미 시속 156㎞에 이르는 강속구를 던졌다. KBO 구단의 구애를 포기하고, 장현석은 메이저리그 직행을 선택했다. 다저스가 계약금 90만 달러(약 12억원)를 안겼다.

수훈선수로 선정된 장현석. 사진=그레이트레이크스 룬스

LA 다저스 유망주로 성장하고 있는 장현석. 사진=온타리오 타워버저스(다저스 산하 마이너리그 싱글A 구단)

다저스는 장현석을 영입할 당시 팀 내 유망주들을 시카고 화이트삭스로 트레이드하면서 보너스풀을 받았다. 장현석을 사수하기 위한 움직임이었고, 당시 미국 언론은 다저스의 적극적인 행보에 주목했다.

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최근 우완 파이어볼러 유망주였던 심준석과 내야수 배지환이 나란히 뉴욕 메츠에서 방출돼 아쉬움을 샀다. 두 선수 모두 장현석처럼 KBO리그가 아닌 미국 직행을 선택한 케이스. 배지환은 그래도 메이저리그 무대를 밟아봤지만, 심준석은 마이너리그만 전전하고 있다.

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연일 한국 유망주들의 안타까운 소식만 들리던 차에 장현석이 차기 메이저리거로 성장할 수 있는 희망을 보여주고 있다. 2024년 루키리그부터 시작한 장현석은 다저스의 관리 아래 차근차근 단계를 밟아 성장하고 있다.

장현석이 류현진의 뒤를 이을 수 있을지 궁금증을 자아낸다. 류현진은 클레이튼 커쇼, 잭 그레인키와 함께 다저스 선발진을 이끈 주축이었다. 2019년에는 평균자책점 2.32를 기록, 메이저리그 전체 1위에 오르는 기염을 토했다. 2020년 토론토 블루제이스로 FA 이적할 때는 4년 8000만 달러(약 1138억원)에 에이스 대우를 받았다.

류현진이 2023년을 끝으로 메이저리그 커리어를 정리한 이후 3년째 후계자가 나오지 않고 있다. 장현석이 메이저리그에 전멸한 한국인 선발투수 계보를 이을 수 있을까.

LA 다저스 유망주로 성장하고 있는 장현석(오른쪽 정면). 사진=온타리오 타워버저스(다저스 산하 마이너리그 싱글A 구단)

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com