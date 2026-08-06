"트레이드되기 싫어요" 인생 재역전 KIA 우승 멤버, 그렇게 떠나기 싫었나

에릭 라우어. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]KIA 타이거즈의 한국시리즈 우승을 함께했던 에릭 라우어. 트레이드 마감 시한을 앞두고 프런트를 찾아가 다저스에 남고싶다는 의사를 피력했다고 고백했다.

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현재 LA 다저스에서 뛰고있는 라우어는 메이저리그(MLB) 트레이드 마감 시한을 넘기고도 생존에 성공했다. 당초 라우어는 알렉스 콜과 더불어 트레이드 소문이 가장 무성했던 선수들이다.

특히나 라우어는 다소 불안한 신분이었다. 올 시즌을 토론토 블루제이스에서 시작했지만, 기용 방법 등을 두고 감독과 공개적으로 갈등을 빚기도 했고 결국 다저스로 현금 트레이드 됐다.

라우어는 토론토를 떠나 다저스로 이적한 것이 굉장히 마음에 든듯 하다. 다저스 합류 직후부터 새팀과 프런트 오피스, 코칭스태프, 동료들과 빠르게 녹아든 라우어는 급기야 트레이드를 하지 말아달라고 부탁했다는 사실을 털어놨다.

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6일(이하 한국시각) '뉴욕포스트'와의 인터뷰에서 라우어는 "여기서는 모든 것이 편안하고 굉장히 쉽게 느껴진다. 다른 구단에 간다고 해서 똑같지는 않을 것이라고 생각한다"며 다저스 구단에 대한 높은 만족감을 드러냈다.

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라우어는 다저스 이적 직후부터 대체 선발로 기회를 얻기 시작했고, 계속해서 '임시'라는 꼬리표가 따라붙었다. 그래서 다저스가 다시 라우어를 트레이드 시킬 것이라는 예측이 지배적이었다.

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라우어는 "트레이드 마감일이 다가오면서 불안감도 커졌다. 하지만 구단과 직접적으로 소통을 하면서 안심할 수 있게 됐다. 우리는 꽤 솔직하게 소통해왔다고 생각한다"면서 "나는 그들에게 내가 '다저스의 일원이 되고 싶다'고 이야기 했다. 나는 프런트에서 그 이야기를 귀기울여 들어줬다고 생각한다"고 고마워했다.

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특히 다저스 프런트는 라우어에게 굉장히 오픈 마인드로 모든 것을 공개하고 논의했던 것으로 보인다. 라우어는 "이렇게 개방적인 프런트를 본 적이 없다. 이런 선택권을 받은 적도 없다. 구단에서 어떤 논의를 하는지 이렇게 들을 수 있는 것이 처음이다. 이건 다저스의 커뮤니케이션을 보여주는 또 하나의 증거"라며 구단에 대해 극찬했다.

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콜 역시 앤드류 프리드먼 사장과 트레이드와 관련해 대화를 나눴고, 결국 두사람 모두 잔류에 성공했다. 물론 라우어는 여전히 입지가 탄탄한 상황은 아니다. 다저스가 타릭 스쿠벌을 트레이드 영입하는데 성공했고, 블레이크 스넬과 타일러 글래스노우가 부상에서 복귀하면 라우어는 롱릴리프로 보직을 옮길 가능성이 크다.

그럼에도 불구하고 라우어는 토론토에서와는 달리, 다저스에서 훨씬 더 큰 만족감을 느끼는 것 같다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com