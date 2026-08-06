"144경기 체제, 韓실정에 안맞아"…'폭염 취소' 사태→수면 위로 재등장한 '경기수 문제' [SC포커스]

5일 열릴 예정이던 한화와 삼성의 경기가 폭염으로 취소된 대구 삼성라이온즈파크의 모습. KBO리그는 전국을 덮친 폭염에 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

5일 열릴 예정이던 한화와 삼성의 경기가 폭염으로 취소된 대구 삼성라이온즈파크의 모습. KBO리그는 전국을 덮친 폭염에 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] "144경기, 한국 실정에 안맞아."

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사상 최악의 가마솥 더위 속에서 오는 9일까지 경기가 모두 취소된 가운데 롯데 자이언츠 김태형 감독이 144경기 체제에 대한 일침을 던졌다.

30년 넘게 현장을 지킨 베테랑 사령탑으로서, 선수들의 부상 위험이 큰 144경기 체제에 대한 소신이다.

김 감독은 "중계권료와 여러가지 문제 때문에 경기 수를 줄이기 힘들다면 계약 기간이 끝나고 다시 계약하면 되지 않나"라며 "144경기 체제에선 국제대회가 있든 무더위가 찾아오든 일정이 너무 빡빡하게 강행된다"라며 "야구판에서 30년 넘게 있었던 감독들과 현장 스태프, 선수들이 느끼는 고충과 부상 위험이 크다"라고 말했다.

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이어 "지금 폭염이나 비로 취소돼도 나중에 다 치러야 하지 않나. 부상과 여러 변수가 너무 많다"라고 현장의 실질적인 고충을 호소했다.

야외 훈련에 나선 KIA 선수들. 김영록 기자

롯데 자이언츠 선수들이 5일 부산 사직야구장에서 훈련을 하고 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

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김태형 감독의 소신 발언은 1군에 그치지 않고 2군(퓨처스리그) 시스템으로도 이어졌다. 2군 선수들 역시 연간 100경기에 달하는 빡빡한 일정을 소화하는 것에 대해 "내가 2군 코치를 해봐서 안다. 어린 선수들에게 2군 경기가 너무 많으면 실력이 늘기는커녕 체력이 떨어져 아프다고 쉬어버린다"고 지적했다.

그러면서 "2군은 일주일에 3~4경기 정도만 치르고, 나머지는 기본기 연습과 체력 보강, 체계적인 훈련이 더 필요하다"며 "어린 유망주들에게 진짜 필요한 건 빡빡한 경기 수가 아니라 내실 있는 연습"이라고 강조했다.

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올해처럼 아시안게임이 있는 해는 취소 경기가 많아지면 9월에 선수들이 많이 빠진 상황에서 경기수를 다시 메워야 한다. 자연스럽게 현장에서는 피로감을 호소할 수밖에 없다. 하지만 프로야구가 대한민국 최고 인기 스포츠로 자리잡고 있는 현재, 팬들의 요구를 무시하고 경기수를 줄이는 것도 쉬운 일은 아니다. 엎친데 덮친 격으로 폭염 취소 사태까지 벌어지면서 KBO리그에도 혜안이 필요한 시점이 됐다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com