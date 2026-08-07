"이의리·김진욱·김서현 일본행 안타까웠다" 꿈나무 시스템 육성으로 제2의 인생 '끝판대장' 오승환의 꿈과 진심

오승환 퍼포먼스랩에서 포즈를 취한 오승환. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]'끝판대장' 오승환이 마운드가 아닌 트레이닝 센터에서 야구 인생 제2막의 문을 열었다. 화려한 이름값에 의존하기보다 "제대로 가르치겠다"는 원칙 하나로 준비를 마친 그는 지난달 31일 대구 수성구 만촌동에 '오승환 퍼포먼스 랩'의 문을 정식으로 열었다.

Advertisement

해설위원, 방송 출연, 특임 교수 등 은퇴 후 다방면에서 분주하게 활약 중인 오승환이 대구에 자리를 잡은 이유는 명확하다.

KBO리그를 넘어 일본(NPB)과 미국(MLB)을 두루 거치며 쌓은 현장 경험에 글로벌 스포츠 과학 시스템을 접목해 국내에서도 세계적 수준의 야구 트레이닝을 구현하겠다는 진심 때문이다.

무엇보다 오승환은 최근 국내 유망주 투수들이 오프시즌이나 시즌 중 일본이나 미국의 단기 트레이닝 센터로 향하는 현실에 아쉬움을 토로했다.

Advertisement

오승환은 "이의리, 김진욱, 김서현 같은 좋은 투수들이 시즌 중에 일본 넥스트 베이스 등을 찾아가는 모습을 보며 안타까웠고 솔직히 화도 났다"며 "국내에서도 해외로 나가지 않고 최첨단 시스템을 누릴 수 있는 환경을 만들고 싶었다. 나중에는 역으로 일본이나 미국에서도 찾아오는 센터를 만드는 것이 목표"라고 강조했다.

Advertisement

오승환 퍼포먼스 랩은 단순한 사설 레슨장에 그치지 않는다.

대구삼성라이온즈파크와 동일한 흙으로 마운드를 조성했고, 첨단 운동능력 측정 장비인 발드(VALD) 시스템을 도입해 또래 집단과의 글로벌 데이터 비교 분석이 가능하도록 했다.

Advertisement

또한 초고속 엣저트로닉 카메라와 스마트폰 연동 모션 센서를 접목해, 수천만 원을 호가하는 기존 고가 장비의 한계를 넘어 접근성을 높인 차세대 동작 분석 시스템을 완성했다.

Advertisement

원대한 목표를 위해 의기투합한 스태프가 '어벤저스'급이다.

삼성 출신 김대우 총괄 코치를 중심으로 박정준 투수·동작분석 코치, 김성표 유소년·수비 코치가 합류했다. 여기에 삼성과 KT에서 경험을 쌓은 황승현 트레이닝 코치와 MLB·WBC 등 국제 스포츠 행정 경험이 풍부한 구기환 팀장까지 힘을 보탠다.

센터는 100% 예약제 및 1대1 맞춤형 핀포인트 트레이닝(월 30명 제한)과 그룹 트레이닝으로 철저히 관리된다. 학부모들은 전용 앱을 통해 자녀의 훈련 과정과 동작 분석 데이터를 실시간으로 확인할 수 있으며, 대학 식품영양학과 교수진과 협업한 야구선수 전용 맞춤형 식단도 제공받는다.

지역 사회를 향한 환원 의지도 또렷하다.

대구에서 받은 팬들의 사랑에 보답하기 위해 가정 형편이 어려운 유소년 선수들에게 무료 레슨과 용품을 지원하고, 굿즈 판매 수익금 일부를 야구 발전 기금으로 기부할 예정이다.

향후 최고 엘리트 선수를 육성해 오승환 이름을 건 아마추어 야구대회 개최와 해외 엘리트 팀과의 교류전까지 구상하고 있다. 오승환은 "체계적 육성을 통해 이곳에서 꼭 메이저리그에 진출하는 선수를 만들겠다"며 목표를 분명히 했다. 한번 마음 먹으면 끝을 보는 성격의 소유자.

마운드 위의 '끝판왕'에서 한국 야구 육성 시스템의 패러다임을 바꿀 '혁신가'로 나선 그의 진짜 승부가 이제 막 시작됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com