3주전까지 일본독립리그 선수였는데…3연속 삼진 후 만루포로 NPB 첫 안타 신고, 연봉 8500만원 외국인 타자 측정불가 괴력[민창기의 일본야구]

한신 새 외국인 타자 가르시아. 일본프로야구 최초로 만루 홈런으로 데뷔 첫 안타를 신고했다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

가르시아는 5일 요코하마전 8회 마지막 타석에서 만루홈런, 6일 요코하마전 1회 첫 타석에서 3점 홈런을 때렸다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

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연봉 6만달러(약 8540만원). 일본독립리그 출신 외국인 타자가 일본프로야구(NPB)를 뒤흔들었다. 일본프로야구 최초로 만루홈런으로 첫 안타를 신고하고, 다음날 첫 타석에서 3점 홈런을 터트렸다. 한신 타이거즈의 도미니카공화국 출신 외야수 데미스 가르시아(28)가 비거리 측정이 불가한 괴력으로 연타석 홈런을 날렸다. 이틀에 걸쳐 '7타점'을 쓸어 담이 한신 팬들을 열광시켰다.

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5일 요코하마스타디움에서 열린 요코하마 베이스타즈와 원정경기. 5번-좌익수로 선발 출전한 가르시아는 2,4,6회 세 타석 연속 삼진으로 돌아섰다. 데뷔 경기부터 12타석 연속 무안타. 선수 본인도, 후지카와 규지 감독도 한숨을 내쉬었을 것이다.

3-11로 뒤진 8회초에 맞은 네 번째이자 마지막 타석. 중심타선이 차곡차곡 베이스를 채웠다. 선두타자 2번 모리시타 쇼타가 내야안타를 치고, 3번 사토 데루아키가 볼넷, 4번 오야마 고스케가 사구로 출루했다. 무사 만루.

마침내 첫 안타가 나왔다. 볼카운트 1S에서 요코하마 우완 한셀 마르셀리노가 던진 슬라이더가 스트라이크존 한가운데로 몰렸다. 이 공을 받아쳐 요코하마스타디움 좌중간 펜스 너머로 보냈다. 13타석 만에 나온 첫 안타가 그랜드슬램이다. 앞선 3연속 삼진은 극적인 반전을 위한 빌드업이었던 셈이다.

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6일 요코하마와 원정 3연전 마지막 날, 한신 타선이 1회초 연쇄 폭발했다. 6번-좌익수로 나선 가르시아가 홈런으로 대량 득점에 힘을 실었다. 무사 2,3루에서 좌월 3점 홈런을 쳤다. 전날 마지막 타석 만루홈런에 이은 연타석 홈런. 이번에도 슬라이더를 통타했다. 3-0 리드 상황에서 초반 흐름을 완전히 끌어온 결정타다. 가르시아는 7회초 네 번째 타석에서 좌전안타를 추가했다.

한신은 일본독립리그 고치에서 뛰던 가르시아와 지난 7월 21일 계약했다고 발표했다. 가르시아는 시코쿠아일랜드리그에서 18홈런을 터트려 주목받았다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

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2연패 중이던 한신은 10대5 완승을 거뒀다. 요미우리 자이언츠에 1경기 앞선 센트럴리그 1위를 지켰다.

가르시아는 3주 전까지 독립리그 시코쿠아일랜드플러스에서 뛰고 있었다. 올시즌 고치 파이팅독스 소속으로 40경기에서 타율 0.301-18홈런-43타점을 기록했다. 고치는 후지카와 감독이 현역 시절 메이저리그에서 돌아와 한신에 복귀하기 전 잠시 머물렀던 팀이다.

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2022년 오클랜드 애슬레틱스에서 메이저리그에 데뷔했으나 뿌리를 내리지 못했다. 마이너리그와 멕시코리그, 미국 독립리그를 전전하다가 일본까지 흘러왔다. 마이너리그에서도 통산 132홈런을 때려 파워를 인정받았다.

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가르시아의 장타력을 주목한 한신이 지난 7월 21일 영입을 발표했다. 시즌이 개막해 4개월 가까이 흐른 시점에서 연봉 6만달러에 계약했다. 독립리그가 고시엔구장으로 가는 디딤돌이 됐다. 한 야구 전문가는 "한신 타선이 더 두터워질 것 같다"라고 했다. 또 다른 전문가는 "올해 잘 적응하면 내년에 홈런왕 경쟁도 가능하다"라고 했다. 내년 시즌에는 센트럴리그도 지명타자를 도입한다.

2년 연속 우승을 노리는 한신은 '숙적' 요미우리와 치열하게 선두 경쟁을 벌이고 있다. 가르시아가 모리시타, 사토, 오야마와 함께 중심타선에서 홈런으로 해결사 역할을 해준다면 정상에 한발 더 다가설 수 있다. 한신은 지난 2년간 사실상 외국인 타자 없이 타선을 끌어왔다. 그런데

가르시아는 연봉 6만달러에 지난달 계약했다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

도 6일 현재 팀 타율, 홈런 1위다. 사토(0.315), 나카노 다쿠무(0.297), 모리시타(0.290), 오야마(0.280)가 타격 1~4위에 올라있다. 모리시타(26개), 사토(22개)가 홈런 1~2위고 타점은 사토(68개)가 1위 모리시타(61개)가 2위다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com