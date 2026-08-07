'이게 뭐야' KIA 이 선수 오자마자 8G 연속 폭염 취소, 이런 변수가 다 있나

26일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 타격을 하는 KIA 오선우. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.26/

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[스포츠조선 김민경 기자] 폭염이 변수로 작용할까.

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어렵게 1군에 다시 왔더니 기회가 없다. KIA 타이거즈 유틸리티 오선우는 지난 1일 1군 엔트리에 등록됐는데, 그날부터 KIA는 단 한 경기도 치르지 않았다. 지난 1~2일 창원 NC 다이노스전, 4~6일 광주 KT 위즈전, 7~9일 잠실 LG 트윈스전까지 8경기 연속 폭염 취소가 된 탓이다.

창원을 시작으로 KIA가 이동하는 곳마다 폭염중대경보가 발효돼 애를 먹었다. KBO는 선수단과 관중의 건강과 안전을 최우선으로 고려해 폭염중대경보 지역에서는 경기를 열지 않기로 했다. 오선우는 1군에 와서 1주일 넘게 훈련만 하고 있는 상황이다.

이범호 KIA 감독은 오선우를 콜업하며 "(김)호령이가 힘들어 보인다. 아무래도 카스트로를 1루에 두면, 호령이가 안 좋을 때는 (박)재현이를 중견수로 보내놓으면 (오)선우를 좌익수로 쓸 수 있다. 그러면 호령이가 하루 쉴 수 있다"고 설명했다.

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김호령은 지난해부터 KIA의 대체 불가 중견수로 맹활약하고 있다. 올해는 예비 FA 시즌이기도 하고, 생애 처음으로 10홈런-10도루 클럽에도 가입했다. 다만 최근 타격 컨디션이 눈에 띄게 떨어져 있었다. 이 감독은 리그 중견수 가운데 SSG 최지훈(854이닝) 다음으로 많은 수비 818이닝을 기록한 여파로 해석했다.

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오선우가 김호령의 부담을 나눠주길 기대했는데, KIA는 뜻밖의 긴 폭염 휴식기를 보내게 됐다. 그사이 100경기를 뛰며 지쳤던 주축 선수들은 체력을 충분히 회복했을 듯하다.

30일 창원 NC파크에서 열리는 NC와 KIA의 경기. 오선우에게 타격 지도하는 KIA 이범호 감독. 창원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.30/

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 오선우가 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

오선우로선 아쉬운 시간만 흘러가고 있다. 그는 지난해 KIA의 최고 히트상품이었다. 2019년 KIA에 입단해 만년 2군 선수로 남을 줄 알았는데, 지난해 김도영 나성범 김선빈 등 주축 타자들의 줄부상으로 찾아온 기회를 놓치지 않았다. 124경기, 타율 2할6푼5리(437타수 116안타), 18홈런, 56타점을 기록했다.

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오선우는 올해는 최소 90타점을 목표로 삼았다. 부동의 4번타자였던 최형우가 지난 시즌을 마치고 삼성 라이온즈로 FA 이적하면서 오선우에게 기회의 문이 더 열리는 듯했다.

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기대와 달리 오선우의 마음처럼 시즌이 흘러가지 않았다. 개막하고 10경기에서 타율 1할6푼7리(30타수 5안타)에 그친 뒤 2군에 내려갔다. 지난 6월 콜업됐을 때는 4경기에서 9타수 5안타, 1홈런, 3타점 맹타를 휘두르며 드디어 반등하나 싶었는데 6월 6일 광주 삼성 라이온즈전 수비 도중 어깨를 다쳐 또 제동이 걸렸다.

다시 힘겹게 재활을 마치고 퓨처스리그에서 타격감을 끌어올려 2개월여 만에 다시 1군에 왔더니 폭염으로 리그가 중단되는 사상 초유의 일이 발생했다. 정말 갖가지 이유로 오선우의 마음처럼 풀리지 않는 시즌이다.

주축 선수들이 체력을 충분히 회복한 상태에서 오선우에게는 어떻게 기회가 돌아갈까. 우선 대타 카드로 고려할 수 있고, 여전히 무더운 날씨가 지속되고 있기에 교체 출전 기회는 계속 있을 듯하다. 지난 6월과 퓨처스리그에서 좋았던 타격감을 리그가 재개될 때까지 잘 유지하는 게 관건일 듯하다.

26일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 7회말 1사 1루 오선우가 추격의 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.26/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com