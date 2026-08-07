'한화 초비상? 여기도 비상' 언터처블 된 아쿼, NPB가 노린다 "사상 최초 가능해"

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 7회초 1사 1,3루 두산 박찬호를 병살 처리한 KT 스기모토가 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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[스포츠조선 나유리 기자]한화 이글스만 비상이 아니었네. KT 위즈도 아시아쿼터 스기모토 코우키의 유출을 걱정해야 하는 상황에 놓였다.

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KT 일본인 아시아쿼터 투수 스기모토는 올 시즌 출발은 미약했으나, 등판 경험이 쌓이면서 점점 더 안정적인 투구를 이어가고 있다. 특히 7월 이후 등판한 14경기에서는 14이닝 동안 평균자책점 1.29를 기록하며 '언터처블' 필승조로 거듭났다. 특히 최근 등판한 7경기 연속 홀드를 챙겼고, 9경기 중 8번 홀드를 기록하는 등 팀내 믿을맨 역할을 톡톡히 해내고 있다. KT의 선두 질주에는 스기모토의 활약도 빼놓을 수 없는 부분이다.

이런 와중에 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트에서 스기모토가 지명 대상이 될 수 있다는 현지 언론의 보도가 나왔다. 일본의 아마추어 야구 소식을 전문적으로 다루는 '고교야구닷컴'은 5일 스기모토의 한국 활약상에 대해 집중적으로 보도했다.

해당 매체는 "독립리그 시코쿠 아일랜드리그 출신인 스기모토의 활약이 큰 화제를 모으고 있다"며 KBO리그 성적을 소개한 후 "주위에서는 이번 가을 npb 신인 드래프트의 숨은 상위 후보라는 평가가 급격히 높아지고 있다. KBO리그 강타자들을 거의 완벽하게 제압한다면, 현재 26세인 스기모토라 할지라도 NPB에서도 즉시전력급으로 기대할 수 있다"고 보도했다.

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이어 "현재까지 메이저리그 경험을 먼저 쌓고 NPB 드래프트 지명을 받은 선수들이 있지만, 만약 KBO리그를 통해 NPB 드래프트에서 지명을 받는다면 역사상 최초의 쾌거를 달성하게 된다"고 분위기를 전했다.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

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스기모토는 해당 매체와의 인터뷰를 통해 시즌 초반 2군에 내려가 조정 기간을 거친 것이 큰 도움이 됐다고 밝혔다. 스기모토는 "스프링캠프부터 공의 회전수나 데이터, 컨디션 모두 좋았다. 그럼에도 불구하고 상대 타자를 잡지 못했고, 결국 타구에 몸을 맞고 말았다. 코칭스태프가 맞아도 괜찮으니 1군에서 할 수 없는 것을 시도해보라고 조언을 해주셨고 홈플레이트 밟는 위치나 릴리스 포인트에 변화를 준 점 등을 통해 직구 평균 구속이 2~3km 상승했다. 또 우타자 인코스도 과감히 공략할 수 있게 됐다"고 반등 계기를 설명했다.

스기모토는 KBO리그에 오기 전까지 프로 경력이 없는 100% 아마추어 선수였다. 야구 명문고 출신이지만 이후 NPB 지명을 받지 못했고, 시라카와 케이쇼가 뛰었던 독립리그팀 도쿠시마 인디고삭스에서 3시즌 동안 뛰면서 프로의 꿈을 계속 이어갔다. KT는 아시아쿼터 후보를 물색하다가 스기모토를 영입했는데, 한국에서 프로 데뷔를 치른 후 NPB 지명을 받는다면 그에게는 또 한번의 꿈이 이루어지는 셈이다.

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KT 입장에서는 한 시즌 동안 잘 키운 스기모토가 NPB로 떠난다면 내년 시즌 아시아쿼터 후보 찾기 고민에 빠질 수 있다. 현재 아시아쿼터 선수들 중에서는 시즌 10승을 달성한 한화 이글스 왕옌청(대만)이 가장 돋보이지만, 스기모토 역시 유출 걱정을 해야할 위기에 놓였다.

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스기모토는 NPB 드래프트 지명과 관련해 "욕심을 너무 부리면 안되니 한걸음씩 나아간다고 생각한다. 지금은 KT가 KBO리그에서 우승하는데 기여하는 것 외에는 생각하지 않는다"면서도 "그것들을 달성하면 그 외 다른 것들이 따라올 것이라고 생각한다"고 덤덤히 목표를 밝혔다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com