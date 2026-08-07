'차이가 이제 0.02' 2487억 받더니 사이영상으로 보답? 7이닝 10K 무실점, 시즈 ERA 2.28...슐리틀러 독주 붕괴

토론토 블루제이스 딜런 시즈가 7일(한국시각) 리글리필드에서 열린 시카고 컵스전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]'1인 독주'로 여겨지던 아메리칸리그(AL) 사이영상 경쟁 구도에 균열이 생겼다.

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뉴욕 양키스 캠 슐리틀러가 토론토 블루제이스 딜런 시즈의 거센 추격을 받고 있다. 둘의 평균자책점 차이가 소멸되거나 뒤집어질 분위기다.

시즈는 7일(이하 한국시각) 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와의 원정경기에 선발등판해 7이닝을 2안타 무실점으로 틀어막았다. 하지만 토론토는 불펜 난조로 연장 11회 접전 끝에 2대3의 역전패를 당해 시즈는 승리투수가 되지 못했다.

지난달 4일 시애틀 매리너스전 이후 6경기 연속 퀄리티스타트 행진을 벌인 시즈는 평균자책점을 2.41에서 2.28로 낮췄다. 이 부문 AL 1위인 슐리틀러(2.26)와의 차이가 0.02로 좁혀졌다. 이제는 매경기 피칭 내용에 따라 AL 사이영상 향방이 달라질 수 있는 것이다.

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시즈는 7월 5경기에서 36이닝을 던져 3승1패, 평균자책점 1.00을 마크하며 '이 달의 AL 투수'로 선정됐다. 6월까지 3점대였던 평균자책점을 2점대로 낮췄다. 특히 최근 6경기에서는 43이닝 동안 평균자책점 0.84를 기록했다. 반면 슐리틀러는 지난 4일 세인트루이스 카디널스전에서 3이닝 4안타 5볼넷 4실점으로 주춤했다. 후반기 들어 기복이 심한 편이다.

캠 슐리틀러. Imagn Images연합뉴스

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1~2회를 연속 삼자범퇴로 막고 순조롭게 출발한 시즈는 3회말 2사후 미겔 아마야를 볼넷으로 내보낸 뒤 피트 크로우-암스트롱을 루킹 삼진으로 잡고 가볍게 이닝을 마쳤다.

2회에는 2사후 알렉스 브레그먼에 좌전안타와 2루 도루를 허용했으나, 이안 햅을 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 5회를 다시 삼자범퇴로 마친 시즈는 6회말 선두 아마야에 좌전안타를 맞고 폭투를 범해 무사 2루에 몰렸지만, 후속 세 타자를 잠재웠다. 7회 역시 세 타자로 마무리했다.

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투구수는 104개였고, 40개를 던진 직구 스피드는 최고 98.0마일, 평균 96.2마일이었다. 평균 구속은 시즌 평균 97.4마일보다 1.2마일이 느렸다. 10개의 삼진을 잡아 올시즌 7번째 두 자릿수 탈삼진을 마크했다.

딜런 시즈는 아직 사이영상 수상 경력이 없다. Imagn Images연합뉴스

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이로써 시즈는 시즌 21경기에서 126⅓이닝을 투구해 7승5패, 평균자책점 2.28, 184탈삼진, WHIP 1.04, 피안타율 0.179를 기록하게 됐다. AL 평균자책점 2위, 탈삼진 1위, WHIP 6위, 피안타율 1위에 랭크됐다.

슐리틀러는 평균자책점 1위, 투구이닝(139⅔) 2위, 탈삼진 3위, WHIP 2위, 피안타율 2위다. 이제 누가 낫다고 보기 어려운 상황이 됐다.

시즈는 2019년 시카고 화이트삭스에서 메이저리그에 데뷔해 2021년 첫 풀시즌을 소화한 뒤 2022년 32경기에서 14승8패, 평균자책점 2.20, 227탈삼진을 올리며 AL 사이영상 투표 2위에 올랐다. 최정상급 투수로 자리매김했지만, 이후 매년 규정이닝을 채우며 역투를 하고도 기복이 심했다. 평균자책점이 2022년 2점대에서 2023년 4.58, 샌디에이고 파드리스로 옮긴 2024년에는 3.47, 작년은 4.55로 '롤러코스터' 행보를 보였다.

그러나 올시즌에는 후반기 들어 더욱 안정된 페이스를 이어가 4년 만에 2점대 평균자책점과 6년 연속 200개 이상의 탈삼진이 확실시된다. 또한 bWAR은 4.5로 AL 투수들 중 1위이고, 조정평균자책점(ERA+)도 187로 AL 1위다.

그는 지난 겨울 7년 1억7500만달러(약 2486억원)에 FA 계약을 맺고 토론토 유니폼을 입었다. 토론토 구단 투수 역대 최고액 계약 기록이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com