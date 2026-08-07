'충격적인 탈락' 김혜성, 3루타로 울분 토해내며 7일만에 안타..."가을야구 자리없다" 美 매체

LA 다저스 김혜성이 올 가을 포스트시즌에서 뛰기 어렵다는 전망이 나왔다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]마이너리그에서 뛰고 있는 LA 다저스 김혜성이 올해는 가을야구 무대를 밟을 가능성이 희박하다고 봐야 한다.

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김혜성은 현재 트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 뛰면서 기약없는 콜업을 기다리고 있다. 하지만 다저스는 그를 부를 생각이 없다. 현재 26인 로스터에 만족하고 있기 때문이다. 특히 내야 유틸리티에 자리는 없다.

다저스는 1루수 프레디 프리먼, 2루수 토미 에드먼, 3루수 맥스 먼시, 유격수 무키 베츠로 이어지는 내야라인이 탄탄하다. 특히 에드먼은 부상에서 합류한 뒤 뜨거운 타격을 과시하고 있다. 내야 백업은 미겔 로하스, 키케 에르난데스가 맡고 있고, 외야 백업 알렉스 콜도 탄탄하게 입지를 구축하고 있다.

시즌 개막 로스터에서 제외됐던 김혜성은 4월 6일 뒤늦게 합류했다. 그러나 5월 28일까지 43경기에서 타율 0.259(116타수 30안타), 1홈런, 11타점, 16득점, 12볼넷, 31삼진, 5도루, OPS 0.651을 기록한 뒤 다시 오클라호마시티로 강등됐다.

김혜성. Imagn Images연합뉴스

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김혜성은 트리플A에서도 뚜렷한 타격 상승세를 보여주지는 못하고 있다.

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이런 가운데 MLB.com이 이날 예상한 다저스의 포스트시즌 로스터에 김혜성의 이름은 보이지 않는다. 기사를 쓴 다저스 담당 소냐 첸 기자는 벤치/유틸리티 5명을 포수 벤 로트베트와 돌튼 러싱, 내야수 로하스와 키케, 외야수 콜로 예상했다.

예상은 예상일 뿐이지만, 선수층이 두터운 다저스가 굳이 마이너리그서도 평범한 타격을 하고 있는 김혜성을 불러올릴 이유는 딱히 없다.

김혜성이 7일(한국시각) 트리플A 경기에서 2회초 3루타를 치고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

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그러나 김혜성은 이날 미국 유타주 사우스조던에 위치한 '더 볼파크 앳 아메리카 퍼스트 스퀘어'에서 열린 솔트레이크 비스(콜로라도 로키스 산하)와의 원정경기에 6번 유격수로 선발출전해 첫 타석에서 3루타를 터뜨리며 타점을 올렸다.

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0-0이던 2회초 1사 1루서 상대 좌완 선발 샘 알데게리의 6구째 몸쪽을 파고드는 93.2마일 직구를 잡아당겨 우익수 키를 넘어 펜스를 원바운드로 때리는 타구를 날린 뒤 3루까지 내달렸다. 1루주자 라이언 피츠제랄드도 여유있게 홈을 밟았다. 이 타구의 속도는 97.6마일로 트리플A에서 김하성의 올시즌 2호 3루타다.

김혜성이 안타를 기록한 것은 지난달 31일 라스베이거스 에이비에이터스(애슬레틱스 산하)전 이후 7일 및 6경기 만이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com