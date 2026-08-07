오타니 패밀리카는 포르쉐 아닌 벤틀리 "홈 경기 끝나면 육아하러 칼퇴한다"

다나카 마미코(왼쪽)와 오타니 쇼헤이 부부. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]LA 다저스의 '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이는 포르쉐 대신 벤틀리를 패밀리카로 선택했다.

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일본 잡지 '뉴스 포스트세븐'은 7일 미국 현지에서 메이저리그를 취재하고 있는 담당 기자들의 증언을 통해, 최근 오타니의 사생활에 대해 보도했다.

담당 기자들에 따르면 오타니는 최근 개인 자동차로 사용했던 포르쉐의 스포츠카 대신 벤틀리사의 대형 세단을 모는 것으로 알려졌다. 오타니는 한화로 약 4억원대인 벤틀리 자동차를 직접 몰고있는데, 오타니의 현재 연봉으로 따지면 약 4시간만 일해도 살 수 있는 금액이다.

다만 포르쉐의 앰버서더로 활동하면서 개인 승용차도 포르쉐를 애용했던 오타니가, 아내와 2명의 아이까지 함께 탑승하기 위해 더 큰 차로 바꿨다는 사실이 눈길을 끌었다.

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한 취재진은 '포스트세븐'에 "지금까지 오타니가 원정 경기를 가거나 하면, 아내 다나카 마미코씨가 직접 운전해 쇼핑을 가거나 병원에 다니는 모습을 볼 수 있었다. 또 오타니는 승차감을 우선시해 벤틀리를 구매했다고 한다. 차량 전반적으로 짙은 선팅이 되어있어 가족들의 프라이버시도 지킬 수 있다"고 귀띔했다.

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지난해 첫 딸을 출산한 오타니 부부는 최근 둘째 아들을 출산하며 1년사이에 총 4명의 가족이 됐다. 집에서 아이들을 돌보고있을 아내를 의식해서인지, 오타니의 '칼퇴근'이 이전보다 많아졌다는 게 현지 취재진들의 공통된 증언이다. '포스트세븐'은 "오타니는 최근 홈 경기에서는 경기가 끝나면 라커룸 인터뷰를 할 시간도 없이 즉시 귀가하는 모습이 계속 포착된다"고 했다.

취재진들에 따르면 오타니의 자택에서, 식사 준비는 아내 마미코의 몫이다. 한 관계자는 "오타니가 빨리 귀가하는 것은 아이들을 보고싶어서이기도 하겠지만, 아내를 돕겠다는 생각이 클 것이다. 마미코가 요리하는 것을 워낙 좋아해서 아이들의 이유식을 직접 만들고, 오타니의 피로 회복을 위한 메뉴까지 뭐든지 직접 만든다는 소문이 있다"고 전했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com