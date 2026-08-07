또 끝내 부르지 않았다! 복귀 후 3G 연속 결장 김하성, ATL의 의도는 지명할당? 방출?

애틀랜타 브레이브스 김하성이 메이저리그에 복귀한 뒤 3경기 연속 결장했다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성이 메이저리그에 복귀 뒤 좀처럼 출전 기회를 얻지 못하고 있다.

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김하성은 7일(이하 한국시각) 트루이스트파크에서 열린 밀워키 브루어스와의 홈경기를 또 벤치에서 지켜봤다. 지난 4일 부상자 명단(IL)에서 나와 빅리그로 돌아온 이후 3경기 연속 결장한 것이다.

특히 애틀랜타는 경기 후반 6점 이상의 차이로 앞선 상황에서도 김하성을 부르지 않았다. 월트 와이스 감독은 6회말 공격에서 두 차례 대타를 기용했을 뿐인데, 김하성의 몫은 아니었다.

애틀랜타는 우투좌타 루키 짐 자비스를 유격수로 기용하고 있다. 2000년 11월 생인 자비스는 2023년 드래프트 11라운드 지명을 받았고, 마이너리그에서 3년 6개월을 보낸 뒤 지난 5월 7일 빅리그에 데뷔했다. 이어 2경기를 뛰고 다시 마이너리그로 내려간 그는 7월 3일 다시 승격돼 주전 유격수 자리를 꿰찼다.

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6일까지 27경기에서 타율 0.253(83타수) 21안타, 1홈런, 10타점, 9득점, OPS 0.677을 마크했다.

애틀랜타 브레이브스 주전 유격수 자리를 꿰찬 짐 자비스. AFP연합뉴스

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김하성은 지난 1월 국내에 머물던 중 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 골절을 당해 수술을 받았다. 스프링트레이닝에 정상적으로 참가하지 못하고 재활을 진행, 5월 12일이 돼서야 빅리그에 합류할 수 있었다.

하지만 이전 기량을 회복하지 못했다. 27경기에서 타율 0.068(73타수 5안타), OPS 0.239의 처참한 성적을 남긴 뒤 지난달 5일 오른손 중지 염좌 진단을 받고 다시 IL에 등재됐다. 그리고 한달만에 돌아온 것이다. 하지만 애틀랜타 구단은 김하성을 사실상 전력외로 분류해 놓은 것으로 보인다. 플래툰은 물론 백업으로도 쓰지 않는 상황이다. 결국 지명할당(designate for assignment)을 통해 내보낼 궁리를 하고 있다고 봐야 한다.

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애틀랜타는 6일 현재 69승45패로 NL 동부지구 선두를 달리고 있다. 2위 필라델피아 필리스에 8.5게임차 앞서 있다. 지구 1위 자격으로 포스트시즌 진출이 확실시된다. 최근 7연승도 달렸다. 현재의 전력을 흔들 이유가 하나도 없다. 김하성을 배려할 이유가 없다.

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그를 빅리그 로스터에 올린 것은 규정 때문이다. 김하성은 올해 2000만달러의 연봉을 받고 있다. 보장받은 메이저리그 신분이라 선수의 동의 없이 마이너리그로 내릴 수 없다.

김하성은 애틀랜타에서 전력 외로 분류되고 있다. AP연합뉴스

결국 트레이드 또는 지명할당 밖에 방법이 없다. 하지만 그는 애틀랜타에서 맷 올슨, 오스틴 라일리 다음으로 많은 연봉을 받는다. 2000만달러 중 남은 약 640만달러를 선뜻 부담하겠다는 구단은 없다고 봐야 한다.

와이스 감독은 김하성 복귀 당시 "우리 유격수는 자비스이고 마우리시오 두반이 백업"이라고 밝혔다. 김하성에 대한 언급은 없었다.

애틀랜타는 김하성을 복귀시킨 날 또 다른 유격수 호르헤 마테오를 지명할당으로 풀었다. 그는 다른 팀으로 옮기거나 마이너리그행, 또는 방출(release)을 받아들여야 한다. 김하성보다는 올해 연봉이 100만달러에 불과해 이적 가능성이 높은 마테오를 먼저 처리한 것이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com