KIA 어쩌나...김도영 있어도 힘든데, 없이 치를 경기가 더 늘어나게 생겼으니

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 김용 기자] 김도영, 박재현 없이 하는 경기가 늘어나면...

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전례가 없던 폭염 취소에 각 구단들이 주판알을 튕길 수밖에 없는 상황이다.

KBO리그가 멈췄다. 4일 인천 SSG랜더스필드에서 발생한 관중 심정지 사태로 인해 5, 6일 경기가 취소됐다. 6일 긴급 실행위원회를 열어 7~9일 주말 3연전도 전면 취소하는 걸로 결정했다. 이미 지난 주말 창원에서 2경기, 부산에서 1경기 폭염 취소가 발생했었다. 이어 4일 인천은 경기를 했지만 잠실과 광주는 폭염 중대 경보로 인해 경기를 치르지 못했다.

1주일 사이에 총 30경기를 하지 못하게 됐다. 결국 이 경기들은 정규 편성 경기 뒤로 밀려야 한다.

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변수는 아이치-나고야 아시안게임. 올해 아시안게임은 9월 말 열리고, 리그 중단은 없다. 각 팀 주요 선수들이 꽤 오랜 기간 팀에서 이탈한다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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원래 이 기간은 추가 편성 일정이 짜여질 예정이라, 구단들이 엄청난 걱정을 하지 않았다. 경기가 띄엄띄엄 있으면, 선발 투수도 강한 선수 위주로 내보낼 수 있고, 불펜도 휴식을 받아가며 경기를 할 수 있기 때문.

하지만 폭염 취소 경기들이 그 때 같이 편성되면 얘기가 달라진다. 선발 3명으로만 로테이션을 돌릴 수 있는 걸 5명으로 해야 한다, 그런데 그 중 2명이 아시안게임에 차출된다고 하면 1승이 소중한 상황에 치명타가 될 수 있다.

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일단 KIA 타이거즈와 NC 다이노스가 가장 많은 취소 선언을 들었다. 지난 주말 창원 맞대결 2경기, 그리고 4~9일까지 6경기 총 8경기다. 이 8경기가 모두 아시안게임 차출 기간에 배정될지는 지켜봐야 겠지만 어찌됐든, 이 선수들이 뛸 수 있는 경기를 더 못 뛸 가능성은 매우 높아졌다.

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT가 4대3으로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 이강철 감독과 박영현의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

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KIA는 김도영, 박재현, 성영탁이 아시안게임 대표다. 성영탁이 최근 조금 힘에 부치는 모습이기는 하지만 김도영과 박재현은 타선에서 절대 뺄 수 없는 핵심 전력이다. 특히 김도영은 대체 불가 자원이다. 이 선수들이 빠지는 경기가 많으면 많을수록 승리 가능성은 낮아지는게 객관적 추측이다. KIA는 5위로 힘겨운 가을 야구 경쟁을 이어가고 있는 중이다. 3위까지 치고 올라갈 수 있는 승차지만, 아래도 신경쓰지 않을 수 없다.

반대로 NC는 유격수 김주원 1명만 차출 됐다. 다른 팀이 약해졌을 때, 비교적 전력을 지키며 싸울 수 있다는 건 유리할 수 있는 요소다. 지난해 마지막 9연승 가을의 기적을 쓴 NC가 2년 연속 반란을 일으킬지 지켜봐야 한다.

두산 베어스, KT 위즈, 한화 이글스도 지금의 취소 행진이 반갑지만은 않은 팀들이다. 두산은 선발진과 타선 핵심 곽빈, 최민석, 박준순이 빠진다. KT 역시 소형준, 오원석 선발 2명이 마무리 박영현이 이탈한다. 이강철 감독은 박영현이 빠지는 걸 힘들게 받아들이고 있다. 한화는 투-타의 중심 왕옌청, 노시환, 문현빈이 빠지는 건 뼈아프다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com