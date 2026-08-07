"이기면 장땡" 산체스의 미친 팀 승률, 9실점 후 5연승→20승 보인다...사이영상은 관심 밖

필라델피아 필리스 크리스토퍼 산체스가 7일(한국시각) 시티즌스 뱅크파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에 선발등판해 힘차게 투구를 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]필라델피아 필리스 크리스토퍼 산체스가 다승 단독 선두로 올라섰다.

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산체스는 7일(이하 한국시각) 시티즌스 뱅크파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 선발등판해 5이닝 동안 6안타와 4사구 3개를 내주며 고전했지만, 탈삼진 6개를 섞어 2실점으로 틀어막고 승리투수가 됐다. 필라델피아는 7대3으로 승리, 62승54패를 마크하며 NL 동부지구 2위, 와일드카드 2위를 지켰다.

98개의 공을 던진 산체스는 스트라이크 56개를 꽂았고, 볼넷 2개와 사구 1개를 허용했다. 제구가 썩 좋지는 않았다. 그러나 결정적인 순간 삼진으로 흐름을 차단하고 병살타를 유도하며 실점을 최소화했다.

크리스토퍼 산체스는 지난 4월 말부터 6월 초까지 50⅔이닝 연속 무실점 행진을 벌이며 구단 기록을 갈아치웠다. AP연합뉴스

1회초를 삼자범퇴로 요리한 산체스는 2-0으로 앞선 2회 안타 2개를 내주며 1실점했다. 1사후 해리 포드에 좌중간 2루타를 맞은 뒤 계속된 2사 2루서 제이콥 영에게 우전적시타를 허용했다.

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3-1로 앞선 3회에는 케이버트 루이즈와 딜런 크루스에 연속 안타를 내주고 무사 1,2루의 위기에 몰렸지만, 안드레스 차파로를 유격수 병살타, 브래디 하우스를 헛스윙 삼진으로 잡고 무실점으로 넘겼다.

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6-1로 크게 앞선 4회 산체스는 다시 1실점했다. 2사후 앤드류 핀크니에 솔로홈런을 허용한 것. 핀크니는 볼카운트 3B1S에서 5구째 한복판으로 날아든 94.6마일 싱커를 밀어쳐 우측 펜스를 훌쩍 넘겼다. 전날 메이저리그에 데뷔한 핀크니는 어머니와 누나 등 가족이 지켜보는 가운데 자신의 메이저리그 첫 안타를 홈런으로 장식했다.

산체스는 이어 영에게 사구를 허용해 흔들리다 나심 누녜즈를 3루수 땅볼로 처리하고 이닝을 마무리했다.

필라델피아는 크리스토퍼 산체스 등판 경기서 승률 0.750을 기록했다. Imagn Images연합뉴스

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산체스는 6-2로 앞선 5회에도 난조를 보였다. 선두 루이즈에 볼넷을 허용한 뒤 1사후 차파로에 좌전안타, 하우스에 볼넷을 각각 내주며 만루의 위기에 몰렸다. 하지만 CJ 에이브럼스를 체인지업으로 헛스윙 삼진으로 잡은데 이어 포드를 2루수 땅볼로 제압하며 무실점으로 이닝을 마쳤다.

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이로써 산체스는 시즌 24경기에서 149⅔이닝, 15승4패, 평균자책점 2.65, 174탈삼진, WHIP 1.22, 피안타율 0.252를 마크했다. 양 리그를 합쳐 다승 단독 1위다. NL에서는 투구이닝 2위, 평균자책점 4위, 탈삼진 2위, WHIP 17위, 피안타율 22위다.

산체스는 여전히 NL 사이영상 경쟁 구도에 포함돼 있지만, 독주하고 있는 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키에 다승과 투구이닝서 앞설 뿐 가장 중요한 평가 항목인 평균자책점을 비롯해 탈삼진, WHIP에서 절대 열세다. 미저라우스키는 11승5패, 평균자책점 1.63, 195탈삼진, WHIP 0.73, 피안타율 0.145를 기록하고 있다.

그러나 산체스는 bWAR 5.9로 양리그 투수를 통틀어 1위로 2년 연속 이 부문 챔피언이 될 가능성이 높아 보인다. 또한 산체스 등판 경기에서 필라델피아는 18승6패(0.750)로 고공비행했다. 밀워키가 미저라우스키 등판 게임서 13승8패(0.619)한 것과 비교하면 산체스의 승률이 훨씬 높다. 다시 말해 산체스의 팀 공헌도가 미저라우스키를 압도한다는 뜻이다.

제이콥 미저라우스키. AP연합뉴스

하지만 사이영상은 철저히 피칭과 관련한 세부 기록 가지고 논한다.

산체스는 지난 7월 7일 캔자스시티 로열스전서 3⅓이닝 동안 12안타를 얻어맞고 9실점하면서 평균자책점이 2.62로 치솟았다. 이때부터 미저라우스키에 밀리기 시작했다고 보면 된다. 그러나 7월 12일 디트로이트 타이거스를 상대로 7이닝 10안타 2실점의 역투를 펼치며 승리를 따낸 이후 이날까지 5연승을 질주했다.

산체스는 남은 시즌 9~10차례 정도 등판이 예상된다. 즉 생애 첫 20승 달성도 가능하다.

산체스는 지난 3월 WBC(월드베이스볼클래식) 8강전에서 한국을 상대로 5이닝 2안타 8탈삼진 무실점으로 호투하며 도미니카공화국을 준결승으로 이끌었다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com