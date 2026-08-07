'근육 13.6㎏ 증가' 韓 역대 최초 역사 임박, 4안타 대폭발…"美 오지 말았어야" 불면증 시달린 유망주 맞나

사진출처=조원빈 인스타그램

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[스포츠조선 김민경 기자] "미국에 오지 말았어야 했나 생각했다. 이렇게 힘들 줄은 몰랐다."

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한국인 외야수 조원빈(세인트루이스 카디널스 산하 더블A)이 미국 도전 5년차에 한국인 마이너리거 역대 최초로 20홈런-20도루 달성을 눈앞에 두고 있다. 2022년 1월 세인트루이스와 국제 아마추어 계약을 하고 해마다 방출을 걱정하던 선수가 드디어 빛을 보기 시작했다.

조원빈은 올 시즌 마이너리그 88경기에서 타율 2할8푼1리(302타수 85안타), 19홈런, 64타점, 27도루, OPS 0.944를 기록하고 있다. 상위 싱글A에서 시즌을 맞이해 56경기에서 8홈런을 쳤고, 더블A로 승격된 뒤에는 32경기에서 11홈런을 몰아쳤다. 상위 리그 투수들의 공을 더 쉽게 장타로 연결하면서 트리플A 승격은 물론 메이저리그 도전 가능성도 커졌다는 미국 현지 반응이 나오고 있다.

조원빈은 7일 샌안토니오 미션스(샌디에이고 파드리스 산하 더블A)와 경기에 7번타자 우익수로 선발 출전해 5타수 4안타 2타점 맹타를 휘둘렀다. 홈런을 추가하지 못해 20홈런 고지를 밟진 못했지만, 여전히 뜨거운 타격감을 과시하며 팀의 9대2 승리를 이끌었다.

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세인트루이스 소식을 다루는 'STL스포츠페이지닷컴'은 지난 23일(이하 한국시각) 올해 눈부신 성장세를 보이고 있는 조원빈을 집중 조명했다.

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매체에 따르면 조원빈은 처음 미국에 왔을 때보다 근육만 30파운드(약 13.6㎏)가 늘었다. 체격이 커지고 힘이 붙으면서 장타력이 폭발하고 있다.

조원빈은 지난 6월 로베르토 에스피노사 피오리아 치프스(세인트루이스 상위 싱글A) 감독이 그를 감독실로 불러 더블A로 승격됐다는 소식을 전달할 때까지도 언제 방출될지 모른다는 두려움 속에 살았다. 밤마다 잠을 설쳤을 정도.

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조원빈은 매체와 인터뷰에서 "솔직히 두려웠다. 미래가 걱정됐다. 어떤 날은 야구장에 가기도 싫었다. 피오리아에 2년 동안 있었는데, 성적이 나오지 않으면 여기서 10년 동안 날 붙잡고 있지 않을 것이니까"라며 "(처음 왔을 때는) 타격 연습을 팀 동료들과 같이 하는데, 나보다 훨씬 강하고 빠르고 잘하더라. 미국에 오지 말았어야 했나 생각했다. 진짜 너무 잘하니까. 주전 선수가 되려면 훨씬 더 노력해야겠다고 생각했다. 이렇게 힘들 줄은 몰랐다"고 고백했다.

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그럼에도 한국에 빈손으로 돌아가긴 싫었다. 그때부터 이를 악물고 운동에 전념했다.

조원빈은 "내 생각에 가장 큰 문제는 엄청 잘하다가도 안 될 때는 끝없이 침체된다는 점이었다. 어떻게 하면 더 꾸준해질 수 있을까 고민했고, 루틴을 지키면서 매일 같은 집중력을 유지하고자 했다. 내가 더 높은 레벨로 가고 싶은지, 아니면 집으로 돌아갈 것인지 증명할 사람은 나 자신뿐"이라고 덤덤하게 말했다.

세인트루이스는 구단 역사상 첫 한국인 아마추어 계약 선수인 조원빈을 실패 사례로 남기지 않기 위해 도왔다.

사진출처=조원빈 인스타그램

사진출처=조원빈 인스타그램

맷 슬레이터는 조원빈이 세인트루이스와 계약할 당시 존 모젤리악 단장의 특별 보좌관이었다. 현재 뉴욕 양키스 국제스카우트 임원으로 지내면서도 조원빈과 관계를 유지하며 관심을 놓지 않았다.

슬레이터는 2022년 3월 매체에 "조원빈이 우리가 기대하는 모습으로 성장하려면 3년, 4년, 혹은 5년이 걸릴 것"이라고 이야기했고, 실제로 그렇게 됐다.

슬레이터는 "조원빈이 가장 힘든 부분은 상대해야 하는 투수들의 수준이었다. 그런 수준의 공에 익숙하지 않았다. 미국의 야구는 더 빠르다. 더 강렬하고, 투수진이 좋으며 구속도 더 빠르다. 적응하는 데 시간이 확실히 걸렸다"고 분석했다.

조원빈은 팀에서 생존하려면 소통이 필수라는 것을 깨닫고 영어 공부에 열중했다. 야간 경기마다 말도 안 되게 뜬공을 자꾸 놓치자 뒤늦게 시력에 문제가 있다는 것을 깨닫고 콘택트렌즈를 맞추기도 했다. 그렇게 어린 유망주는 스스로 하나씩 깨우쳐 나갔다.

2023년 드래프트 3라운드로 세인트루이스에 지명된 트래비스 허니맨은 조원빈을 가장 많이 도와준 동료이자 절친한 친구다. 허니맨은 혼자 타지에서 생활하는 조원빈을 롱아일랜드에 있는 자신의 집으로 초대해 함께 크리스마스를 보냈다. 허니맨은 자신의 할머니 집에도 데려가 조원빈과 저녁을 먹었다. 이탈이아 출신인 할머니의 요리 솜씨가 일품인데, 하루 종일 조원빈에게 음식을 내줘야 했다고.

허니맨은 "가끔 조원빈과 외식하러 가면 접시까지 안 먹는 게 다행이다 싶을 때가 있다. 살다 살다 이렇게 많이 먹는 사람은 처음 봤다"며 웃은 뒤 "만약 고등학교 3학년 때 나를 한국에 툭 떨어뜨려 놓고 알아서 살아남으라고 했다면, 2~3년보다 훨씬 더 걸렸을 것"이라며 힘든 싸움을 견딘 친구에게 엄지를 들었다.

조원빈은 올해도 세인트루이스 40인 로스터에 포함되지 않으면 룰5 드래프트로 이적을 알아볼 수 있다. 슬레이터는 조원빈이 미국에서 꽃피울 날이 머지 않았다고 강조했다.

슬레이터는 "조원빈의 미래는 아주 밝다"고 했다.

앞으로 더 나아질 일만 남았다. 이달부터 조원빈은 미국에서 잠시나마 부모와 함께 생활한다. 미국 도전 이후 처음 가족과 미국에서 함께고, 조원빈의 부모는 아들의 경기도 직관한다. 조원빈은 가족의 응원 속에 꿈을 이룰 수 있도록 더 힘을 낼 듯하다.

사진출처=조원빈 인스타그램

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com