'안고 죽자' 명장도 국민타자도 끝내 포기했던 유망주에게 무슨 일이…8년의 기다림, 틀리지 않았나

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회말 2사 1루 김대한이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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[스포츠조선 김민경 기자] "금(金)은 금이다."

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두산 베어스의 황금기를 이끌며 '명장'이라는 수식어를 달았던 김태형 감독(현 롯데 자이언츠 감독)은 2019년 1차지명 외야수 김대한을 보자마자 감탄했다. 아직 다듬어지지 않았지만, 재능 하나는 진짜인 제대로 된 원석이라는 뜻이었다.

하지만 두산은 올해까지 무려 8년 동안 원석을 다듬는 데 실패했다. 김대한의 재능이 빼어난 게 문제라면 문제였다. 김대한의 잠재력을 터트리고자 여기저기서 쏟아진 조언의 목소리들이 결과적으로 독이 됐다. 어린 선수다 보니 조언을 들으면 다 따랐고, 어느 순간 자기 없이 없는 상태가 됐다. 문제를 인식했을 때는 이미 원석이 빛을 거의 잃은 상태였다.

'국민타자' 이승엽 전 두산 감독도 2023년 부임 첫해부터 김대한을 계속 눈여겨봤다. 당시 두산은 장타자가 부족해 뛰는 야구를 해야 했는데, 김대한은 멀리 칠 수 있는 몇 안 되는 유망주 중 한 명이었다. 김대한이 터지면 큰 도움이 되리라 믿었지만, 이 감독이 지휘봉을 내려놓을 때까지 김대한은 1할 타율의 늪에서 벗어나지 못했다.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 2사 2루 김대한이 1타점 적시타를 친 후 2루까지 진루해 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 타격하는 두산 김대한. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

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지난해부터는 더는 1군에서 기대하기 어려운 선수가 됐다. 16경기 출전에 그쳤고, 올해는 개막하고 70일을 채울 때까지 1군에 오지 못했다. 이대로 두산이 키우지도, 포기하지도 못하다 '안고 죽는' 유망주가 되는 듯했다.

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그런데 지난달 중순 1군의 부름을 받은 뒤로 김대한은 전혀 다른 타자가 돼 있었다. 지난달 10경기에서 타율 2할9푼2리(24타수 7안타), 2홈런, 3타점을 기록했다. 전에도 홈런은 한번씩 쳤지만, 꾸준히 타석에서 안타를 생산하는 점이 달라진 점이었다.

김대한은 지난달 31일부터 지난 2일까지 LG 트윈스와 3연전에서 데뷔 이래 최고의 타격감을 자랑했다. 12타수 5안타, 2홈런, 5타점 맹타를 휘두르며 2승1무 위닝시리즈에 큰 힘을 보탰다.

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김대한이 진짜 방황을 마치고 자기 것을 찾았는지 확인해야 할 시기에 폭염으로 리그가 일시 중단된 게 야속할 따름이다. 8년을 기다렸기에 선수도 구단도 팬도 더 조바심이 날 법하다. 김대한은 현재 자신을 향한 기대가 틀리지 않았다는 것을 꾸준히 증명하는 일만 남았다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회말 2사 1루 김대한이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com