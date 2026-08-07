"당신 때문에 SF 자이언츠가 있었습니다" 도대체 누구길레, 이정후 소속팀 CEO가 찬사 보냈나

미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 7일 이천 LG챔피언스파크에서 열린 미디어데이에서 기자회견을 가졌다. 이날 기자회견에는 래리 베어 CEO, 버스터 포지 사장, 토니 비텔로 감독, 윌리 아다메스가 함께했다. 인사말을 하는 래리 베어 CEO의 모습. 이천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.01.07/

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[스포츠조선 김용 기자] "영원한 거인이 된다는 걸 가장 완벽하게 구현해냈다."

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이정후의 소속팀, 미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠의 '목소리'가 은퇴를 결정했다. 이번 시즌을 끝으로 정들었던 중계석을 떠난다.

샌프란시스코 구단은 7일(한국시각) 오랜 시간 샌프란시스코의 경기를 중계한 해설위원 마이크 크루코가 이번 시즌을 끝으로 은퇴한다고 알렸다.

크로코는 투수로 메이저리그에서 활약하다 1989년 은퇴했다. 이후 해설위원으로 방송에 입문한 뒤 1990년부터 36년간 캐스터 드웨인 카이퍼와 호흡을 맞췄다. 메이저리그 역사상 가장 오래 야구 중계 듀오로 활약했다. 샌프란시스코에서도 3년을 뛰었다.

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하지만 크루코는 근육에 문제가 생기는 희귀 질환을 앓았다. 2020 시즌부터는 원정 경기 출장을 가지 못했고, 최근에는 증세가 악화되며 홈경기도 현장에서 중계하지 못했다. 결국 건강 문제로 인해 마이크를 내려놓게 됐다.

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이에 샌프란시스코 래리 베어 CEO가 직접 나섰다. 베어 CEO는 크루코의 은퇴에 대해 "이 날이 결국 올 것이라는 걸 알고는 있었지만, 지금은 매우 감정적"이라며 아쉬움을 숨기지 못했다.

베어 CEO는 이어 "자이언츠 가족을 대표해 크루코가 우리 구단 뿐 아니라 사람들에게 베풀어준 모든 것에 감사를 전한다. 수십년 동안 그는 목소리 이상을 우리에게 전했다. 그닌 우리의 영혼의 지도자"라고 치켜세웠다.

미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 7일 이천 LG챔피언스파크에서 열린 미디어데이에서 기자회견을 가졌다. 이날 기자회견에는 래리 베어 CEO, 버스터 포지 사장, 토니 비텔로 감독, 윌리 아다메스가 함께했다. 하트 포즈를 취하는 이정후와 팀 동료들의 모습. 이천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.01.07/

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베어 CEO는 "떼려야 뗄 수 없는 파트나 카이퍼와 함께 여러 세대 팬들에게 야구를 가르쳐줬다. 특히 메이저리그 투수의 시선으로 야구를 보게 해줬다. 모든 경기를 놀라운 통찰력, 독보적인 유머로 소개했다"고 설명했다.

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베어 CEO는 마지막으로 "크루코는 모든 자이언츠 팬들이 하나의 소속감을 느끼게 해주는 재능을 지니고 있다. 구장이든, 집이든, 지구 반대편에서 라디오로 듣든 하나의 가족으로 만들어줬다. 크루코는 영원한 거인이 된다는 걸 가장 완벽하게 구현했다. 우리의 위대한 홍보대사 중 한 명이었으며, 그의 열정과 인품, 자이언츠에 대한 사랑이 우리 구단을 만들었다"고 강조했다.

이어 "시즌 마지막까지 TV를 켜고 두 사람의 방송을 들어보시라. 그리고 모든 팬 여러분들은 9월27일(현지시각) 오라클파크에 오거나 방송을 시청하며 그의 빛나는 경력을 축하해주기를 바란다. 크루코의 눌라운 경력에 축하를 보낸다. 당신의 가족과 사랑하는 이들에게 행복과 건강, 셀 수 없이 기쁜 날들이 가득하기를 바란다"고 마무리 했다.

샌프란시스코 구단은 정규시즌 마지막 경기인 9월27일 LA 다저스와의 홈경기에서 크루코 은퇴 행사를 연다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com