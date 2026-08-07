[공식발표] '전격 교체' 삼성, 우승 승부수 던졌다…亞쿼터 미야모리 영입, 미야지 방출

삼성 라이온즈 새 아시아쿼터 투수 미야모리 사토시. 사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 김민경 기자] 삼성 라이온즈가 결단을 내렸다. 아시아쿼터 투수에 변화를 준다.

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삼성은 7일 '새로운 아시아쿼터 투수인 미야모리 사토시를 영입했다. 미야모리는 이적료 포함 총 7만3000달러(약 1억350만원)의 조건에 계약을 마쳤다'고 발표했다.

미야모리는 키 1m93, 몸무게 93kg의 체격을 갖춘 오른손 오버스로 유형 투수다. 최근까지 일본프로야구(NPB) 2군 오이식스 니가타 알비렉스 소속이었다.

미야모리는 2022년 NPB 라쿠텐에 육성선수로 입단, 그해 2군에서 17세이브를 기록했고 1군 데뷔 후 22경기 연속 무실점을 기록하기도 했다. 2022년부터 2025년까지는 라쿠텐에서 뛰며 1군 통산 69경기, 2승3패 10홀드 1세이브, 평균자책점 5.10, WHIP 1.55의 성적을 남겼다.

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2026년에는 2군 오이식스에서 17경기 동안 5승5패, 평균자책점 4.36, WHIP 1.44를 기록 중이었다.

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국내에서 메디컬테스트를 마친 미야모리는 향후 삼성 마운드에 힘을 보탤 예정이다.

삼성 라이온즈 새 아시아쿼터 투수 미야모리 사토시(왼쪽). 사진제공=삼성 라이온즈

삼성은 7일 현재 시즌 성적 59승39패2무를 기록, 2위다. 선두 KT 위즈와는 1.5경기차로 벌어져 있고, 3위 LG 트윈스에는 5경기차로 앞서 있다. 우승 도전 적기에 불펜이 자꾸 약점으로 노출됐고, 아시아쿼터 변화로 돌파구를 찾게 됐다.

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계약서에 사인한 미야모리는 "치열하게 우승 경쟁을 하고 있는 팀에서 뛰게 되어 기쁘다. 어떤 역할을 맡든 나갈 때마다 좋은 성적을 위해 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.

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한편 기존 아시아쿼터 투수인 미야지 유라는 웨이버공시 절차를 거쳐 팀을 떠나게 됐다.미야지는 올 시즌 26경기에서 1패, 3홀드, 30⅔이닝, 평균자책점 5.87을 기록했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회말 삼성 미야지가 두산 강승호와 승부에서 던진 초구 직구가 사구로 연결되자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com