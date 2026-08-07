'삼성 드디어 대결단' 158km 1순위 실패 인정했다, 1위 역전 카드 될 수 있나

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회말 삼성 미야지가 두산 강승호와 승부에서 던진 초구 직구가 사구로 연결되자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 나유리 기자]아시아쿼터 가운데 최고 재목이라던 미야지 유라는 결국 실패로 끝났다. 삼성 라이온즈의 후반기 승부수는 다시 통할 수 있을까.

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삼성 구단은 7일 아시아쿼터 교체를 공식 발표했다. 삼성은 일본인 우완 투수 미야모리 사토시를 이적료 포함 총 7만3000달러(약 1억300만원) 조건에 영입했다고 밝혔다.

2022년 일본프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스에 육성 선수로 입단했던 미야모리는 그해 2군에서 17세이브를 기록하며 가능성을 보였고, 1군 무대 데뷔에도 성공했다. 1군에서 22경기 연속 무실점이라는 돋보이는 기록까지 남겼다. 2025년까지 라쿠텐에서 뛰며 1군 통산 69경기 2승3패 10홀드 1세이브 평균자책점 5.10의 성적을 기록했다. 이후 라쿠텐을 떠난 미야모리는 NPB 2군 리그를 뛰는 오이식스 니가타 알비렉스 소속으로 올 시즌 활약했다. 17경기에서 5승5패 평균자책점 4.36의 성적을 기록했고, 후반기 삼성의 제안을 받아 KBO리그행이 성사됐다.

현역 NPB 선수는 아니어도, NPB 1군 경력을 갖춘 투수의 영입이라 주목받을만 하다. 이미 한국에 입국한 미야모리는 메디컬테스트를 마쳤고, 계약서 사인을 마무리했다. 미야모리는 구단을 통해 "치열하게 우승 경쟁을 하고 있는 팀에서 뛰게 되어 기쁘다. 어떤 역할을 맡든 나갈 때마다 좋은 성적을 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

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더불어 삼성은 미야지에 대한 웨이버 공시도 마쳤다. 미야지는 영입 당시 가장 기대받는 선수였다. 독특한 투구폼을 기반으로 최고 158km 강속구를 뿌리고, 포크볼이 주무기인 점을 감안했을때 굉장히 까다로운 투수가 될 것이라 봤다.

미야모리 사토시. 사진=삼성 라이온즈

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특히 삼성은 보완이 필요한 불펜 강화를 위해 강속구 투수인 미야지를 적임자로 봤었다. 공격적인 투구 내용과 빠른 공, 포크볼까지 곁들인 미야지가 필승조를 넘어 마무리까지 맡을 수 있을 것이라는 희망찬 기대감이 부풀었었다.

그러나 결과는 실패다. 스프링캠프때도 유독 컨디션이 더디게 올랐던 미야지는 개막 후에도 퐁당퐁당 피칭을 이어갔다. 전반기에도 몇차례 아시아쿼터 교체설이 돌았지만, 삼성 역시 끝까지 신중했다. 특히 외국인 투수 또한 교체를 알아보는 상황에서 우선 순위가 상대적으로 후순위였고, 특히 아시아쿼터의 경우 시즌 도중 교체는 굉장히 좁은 선택지 내에서만 가능하기 때문에 신중이 최우선이었다.

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결국 미야지는 지난 7월 26일 두산전 등판을 마지막으로 삼성을 떠나게 됐다. 올 시즌 KBO리그 성적은 36경기 30⅔이닝 1패 3홀드 평균자책점 5.87이다.

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미야지 영입 실패를 인정한 삼성은 후반기 승부수를 이미 던졌다. 맷 매닝의 부상 단기 대체 선수로 뛴 잭 오러클린과의 계약 추가 연장 대신, 메이저리그 출신 크리스 페덱을 영입했다. 또 아리엘 후라도가 부상으로 빠져있는 상황에서 또다른 거물급 투수 오스틴 보스를 데려왔다. 여기에 고민하던 아시아쿼터 투수까지 교체하면서, 사실상 현재 최선의 승부수를 띄운 셈이다. 아직 추가 교체 카드 한장이 남아있지만, 일단은 마지막까지 저울질을 해야하는 상황.

KT 위즈와의 선두 싸움에서 최근 주춤한 삼성은 현재 1.5경기 차 2위다. 아직 역전의 여지는 남아있다. 새로운 외국인 투수들이 반격의 실마리를 풀어줄 수 있을지 궁금해진다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com