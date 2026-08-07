한화 컴백? ML 복귀?…'대전 예수' 위기 극복 행진→ERA 5점대로 낮췄다

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 5회초 1사 1,3루 LG 박해민을 병살 처리한 한화 선발 와이스가 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스에서 뛰었던 라이언 와이스(30)가 다시 한 번 호투를 펼쳤다.

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휴스턴 애스트로스 산하 트리플A 슈가랜드 스페이스 카우보이스에서 뛰고 있는 와이스는 7일(이하 한국시각) 미국 뉴멕시코주 앨버커키 아이소톱스 파크에서 열린 앨버커키 아이소톱스(콜로라도 로키스 산하)와의 원정경기에 등판해 2⅓이닝 4안타 1볼넷 2탈삼진 1실점(비자책) 피칭을 했다.

0-3으로 지고 있던 5회말 팀의 두 번째 투수로 마운드에 오른 와이스는 첫 이닝 실점이 나왔다. 수비의 도움이 아쉬웠다. 2사 후 잭 빈에게 안타를 맞으면서 출루를 허용했다. 이후 도루가 나왔고, 포수의 2루 송구가 실책으로 이어지면서 홈까지 내줬다. 후속 타자를 우익수 뜬공으로 잡아내면서 이닝을 끝냈다.

6회말에도 위기는 이어졌다. 선두타자에게 안타를 맞았고, 1사 후 견제 실책까지 나왔다. 주자는 3루까지 갔다. 볼넷이 나오면서 1사 1,3루 위기에 몰렸지만, 그러나 땅볼 두 개로 추가 실점없이 이닝을 끝냈다.

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7회말에는 첫 두 타자에게 연속 안타를 맞았다. 후속 빈을 삼진으로 잡아낸 와이스는 덩카이웨이에게 마운드를 넘겼다. 덩카이웨이는 실점없이 삼진과 뜬공으로 남은 아웃 카운트 두 개를 채웠다. 와이스도 1실점(비자책)으로 경기를 마칠 수 있었다. 와이스는 평균자책점을 6.15에서 5.85로 낮출 수 있었다.

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와이스는 지난 2024년 6월 리카르도 산체스의 단기 대체 외국인선수로 한화 유니폼을 입었다.

한화는 와이스의 운명을 바꾼 팀이 됐다. 6주 단기였지만, 안정적인 활약을 발판으로 정식 선수가 됐고, 재계약까지 성공했다.

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한화에서 뛰면서 꾸준하게 성장했고, 지난해 30경기에서 16승5패 평균자책점 2.87로 코디 폰세와 함께 강력한 외인 원투펀치로 활약했다.

AP연합뉴스

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한화에 오기 전 와이스는 빅리그에서 뛰지 못했다. 그러나 한화에서의 활약을 발판 삼아 지난해 12월 휴스턴 애스트로스와 2년 최대 1000만달러(약 140억원)에 계약을 했다.

메이저리그 데뷔까지 성공했지만, 9경기 3패 평균자책점 7.62로 부진했고, 결국 마이너리그행 통보를 받았다.

와이스가 떠난 가운데 한화는 외국인선수에 골머리를 앓고 있다. 오웬 화이트는 시즌 시작부터 부상을 당했고, 5월 중순에 돌아와 15경기에서 6승7패 평균자책점 3.31을 기록했다. 최근 2경기에서 4⅔이닝 4실점(7월28일 롯데전), 5⅔이닝 4실점 3자책(8월2일 KT전)으로 아쉬운 모습을 보여줬다.

화이트와 시즌 시작을 함께 한 윌켈 에르난데스는 16경기 3승6패 평균자책점 4.92로 부진해 결국 방출됐다. 새로온 브루스 짐머맨은 LG전 4이닝 무실점 이후 KT전에서 4이닝 7실점으로 부진해 적응 중에 있다.

한화로서는 '와이스가 있었다면' 이라는 생각이 들 수밖에 없는 시즌. 와이스 역시 한화의 러브콜을 받기 위해서든, 메이저리그 재콜업을 위해서든 조금 더 각성한 모습에서의 마이너리그 활약이 이어져야 한다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com