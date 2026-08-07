"한화 내 구위 최고" KIA 트레이드 효과 이제 터진다…개명까지 한 간절함, 사령탑 마음까지 훔쳤다

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회초 2사 1,2루 장유호가 오스틴을 포수 파울플라이로 잡아내 이닝을 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 장유호가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 이종서 기자] 눈물로 내려왔던 마운드. 이제는 팀에서 가장 믿을 수 있는 투수가 됐다.

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장유호(26·한화 이글스)는 지난 2024년 5월9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 '눈물'로 화제가 됐다. 1이닝 5안타 2볼넷 1탈삼진 7실점(6자책)을 기록한 뒤였다.

7회에 올라와 무실점을 기록했지만, 8회 아웃카운트를 잡지 못한 채 결국 강판됐다. 마운드를 내려오던 장유호는 교체돼 올라오는 김규연에게 "미안해"라고 말했고, 이 장면은 중계화면에 잡혔다. 더그아웃으로 돌아온 장유호는 눈물을 참지 못했다. 다음날 1군 엔트리에 말소된 장유호는 이후 1군과 2군을 오가면서 시즌을 마쳤다.

지난해 1군 등판이 없었던 그는 올 시즌 한화 불펜의 버팀목이 됐다.

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이름도 바뀌었다. 그동안 '장지수'라는 이름으로 뛰었던 그는 올 시즌을 앞두고 '장유호'로 개명했다. 변화가 필요하다는 의지였다.

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퓨처스리그에서 첫 3경기를 구원투수로 나온 그는 3월말부터 꾸준하게 선발 로테이션을 소화했다. 퓨처스리그 14경기에서 50⅔이닝을 던져 2승1패 1홀드 평균자책점 2.31을 기록했고, 6월5일 1군에 콜업을 받았다. 1군 19경기에 등판한 그는 2승무패 평균자책점 1.46으로 안정적인 피칭을 펼쳤다. 특히 후반기 나온 10경기에서는 11⅓이닝 동안 실점 및 자책점이 1점도 없었다. 피안타율 또한 0.175에 불과했다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 장유호가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

첫 출발은 지고 있거나 넉넉한 점수 차였다면, 최근에는 필승조 역할을 해내기 시작했다. 지난 3일 대구 삼성전에서는 3-0으로 앞선 7회말 올라와 공 9개로 이재현-르윈 디아즈-김도환을 돌려세웠다. 최고 구속은 150km까지 찍혔다.

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사령탑의 믿음은 더욱 커졌다. 김경문 한화 감독은 "지금 팀 내에서 구위가 가장 좋다. 처음에는 8회 올리면 부담을 가져서 페이스가 나빠지지 않을까 걱정했다"라며 "지금은 어느 상황에 올라가도 자기 역할을 잘해주고, 잘 던져주고 있다"고 칭찬했다.

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장유호는 지난 2019년 신인드래프트 2차 2라운드(전체 20순위)로 KIA 타이거즈에 입단했다. 2022년 시즌을 마친 뒤 트레이드로 한화에 오게 됐다. 당시 한화는 변우혁을 KIA에 보냈고, 한승혁과 장지수를 영입했다.

한승혁은 2024년과 2025년 70경기 이상 나와 각각 19홀드, 16홀드를 기록했다. 올 시즌을 앞두고 FA 강백호 영입에 따른 보상선수로 KT로 이적하게 됐다.

장유호는 아직 20대 중반의 나이다. 필승조로 올라서면서 한화는 또 하나의 '트레이드 대박'을 기대할 수 있게 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com