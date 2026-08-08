스쿠벌 내년에 다저스에 남나요?…본인이 직접 답했다! "FA 앞두고 있다는 걸 잘 알고 있죠"

다저스 유니폼을 입은 태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

다저스 유니폼을 입은 태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] "비즈니스적인 부분에 대해서는…."

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미국 LA 다저스 소식을 주로 전하는 '다저스 네이션'은 7일(이하 한국시각) '다저스에 새롭게 합류한 태릭 스쿠벌(30)이 시즌 종료 후 다가올 FA 자격 취득을 앞두고 팀과 미묘한 줄다리기를 하는 가운데, 자신의 거취에 대한 명확한 입장을 밝혔다'고 전했다.

스쿠벌은 지난 2년 간 디트로이트 타이거스 소속으로 뛰며 아메리칸리그 사이영상을 수상한 메이저리그 최고 투수다. 다저스는 지난 3일 트레이드를 통해 스쿠벌을 영입했다. 다저스는 팀 내 유망주 5위 자이어 호프, 7위 리버 라이언, 17위 우완 투수 브래디 스미스를 보냈다.

다저스가 스쿠벌을 영입한 이유는 명확하다. 확실한 에이스 영입으로 월드시리즈 3연패에 도전하겠다는 뜻이었다.

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좋은 유망주를 내줬지만, 일각에서는 다저스의 출혈이 크지 않다는 의견을 내놓기도 했다. '다저 블루'는 최근 '(출혈이 크지 않았던 이유로는) 스쿠벌이 올 시즌 종료 후 FA 자격을 얻을 것으로 예상되는 데다 새로운 노사 단체협약(CBA) 개정으로 인해 구단들의 경제적 불확실성이 커진 탓이 크다'고 설명하기도 했다.

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결국 관심은 스쿠벌이 시즌 종료 후 다저스에 남을 지다. 올 시즌 단기로 동행이 끝날지, 혹은 다저스의 왕조를 이끌지에 대한 궁금증이다.

'다저스네이션'은 '다저스는 올 시즌 월드시리즈 3연패를 달성해 진정한 다저스 왕조를 구축하는 동시에 스쿠벌에게 다저스라는 구단이 얼마나 훌륭한 환경을 제공할 수 있는지 어필하려 한다'며 '구단 통제권의 마지막 해를 보내고 있는 사이영상 2회 수상자 스쿠벌은 올겨울 FA 시장에서 엄청난 가치를 인정받을 것'이라고 설명했다.

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매체는 이어 '다저스가 선발진 뎁스를 강화하고 타 구단이 스쿠벌을 영입하는 것을 막기 위해 그를 트레이드로 데려왔지만, 시즌 뒤 다가올 FA 협상 역시 이면에서 중요한 화두로 맴돌고 있다'고 덧붙였다.

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당연하게도 스쿠벌은 말을 아꼈다. 현지 언론과의 인터뷰에서 "나에게 일어나는 비즈니스적인 부분에 대해서는 전혀 언급하지 않을 것"이라고 선을 그었다.

스쿠벌은 "물론 내가 FA를 앞두고 있다는 사실은 잘 알고 있다. 하지만 지금 내가 전하고 싶은 유일한 메시지는 이곳 다저스에 와서 새로운 동료들에 대해 알아가고 관계를 맺으며 최대한 많은 경기에서 승리할 수 있어 기쁘다는 것뿐"이라고 강조했다.

'다저스네이션'은 '압도적인 자금력을 자랑하는 다저스와 어울리지 않는 스타 플레이어는 없다. 다저스 역시 스쿠벌과의 장기 계약을 진지하게 고려할 것'이라면서도 '하지만 현실적인 리스크도 존재한다'고 짚었다.

리스크는 역시 건강 문제다. 스쿠벌은 지난 5월 팔꿈치 수술을 받기도 했다. 매체는 '장기 계약을 맺을 경우 스쿠벌은 타일러 글래스나우, 블레이크 스넬에 이어 로테이션 내 세 번째 30대 투수가 된다'며 '전력투구하는 성향에 최근 팔꿈치 수술 이력까지 있는 스쿠벌은 이미 투수들의 부상 병동인 다저스에 또 다른 잠재적 위험 요소가 될 수 있다. 게다가 새로운 CBA 규정이 샐러리캡을 도입해 구단의 지출을 제한한다면 고액 연봉 투수를 추가로 감당하는 것은 큰 부담'이라고 바라봤다.

내년의 거취는 모르지만, 일단 올 시즌 활약 여부에 대해서는 긍정적으로 바라봤다. 매체는 '스쿠벌은 진정한 이닝 이터다. 또한 가장 압박감이 큰 순간을 즐기는 투수다. 그의 성향은 다저스의 코칭스태프와 완벽한 조화를 이룰 것'이라고 평가했다.

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스쿠벌 역시 긍정적인 태도를 보였다. 스쿠벌은 "야구에서 압박감은 곧 특권이다. 메이저리그의 수많은 선수 중 그 압박감을 누릴 수 있는 이는 많지 않다"며 "사람들의 기대를 받는 것은 영광스러운 일이다. 내가 마운드에서 압도적인 모습을 보여주길 바라는 팬덤이 있다는 것은 정말 영광이다"라고 했다.

스쿠벌은 이어 "동료들 역시 내가 팀을 승리로 이끌어주길 기대한다. 이 또한 엄청난 영광이며 그 압박감은 언제나 내게 특권이었다"고 밝혔다.

'다저스네이션'은 '스쿠벌이 마크 프라이어 투수 코치의 가르침을 스펀지처럼 흡수하고, 스스로를 극한으로 몰아붙이며 다저스의 우승 DNA에 완벽히 녹아들 것'이라며 '현시점에서 다저스가 스쿠벌을 잔류시킬 가장 강력한 영입 후보라는 사실은 부정하기 어렵다'고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com