"젠장, 이놈의 폭염 때문에…" 경기 망치고, 쇼케이스 기회도 사라졌다, KS 직행 이끌고, 타 팀 취업 모색

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 보스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 정현석 기자]"그날은 진짜 누구라도 더위 먹었을 겁니다."

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삼성 라이온즈 박진만 감독도 혀를 내둘렀다. '폭염 강행' 논란 속에 펼쳐진 지난 2일 부산 롯데전.

선발 등판한 삼성의 단기 대체 외국인 투수 오스틴 보스는 KBO리그 두 번째 등판에서 찜통 더위 속 뭇매를 맞았다. 3이닝 9안타 2볼넷 7실점(6자책).

주무기 '스위퍼' 제구가 흔들리면서 볼카운트 싸움에서 몰렸고, 스트라이크를 잡기 위해 들어간 공이 롯데 타선에 난타당했다.

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하지만 박진만 감독은 단순한 구위 문제로 보지 않았다.

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박 감독은 "스위퍼가 생각대로 제구가 안 돼 어려움을 겪었다"면서도 "하지만 그날은 정말 숨도 못 쉴 정도였다. 롯데 선발 비슬리도 6회까지 80구 던지더니 7회엔 체력이 눈에 띄게 떨어져 보였다. 날씨 탓에 체력적으로 정말 힘들었을 것"이라며 두둔했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

진짜 비극은 그 이후 찾아왔다.

사직에서의 찜통더위 속 경기를 망친 것도 모자라 5일 대구 한화전부터 사상 초유의 5경기 연속 폭염 취소 사태가 터진 것.

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당초 보스에게 주어진 과제는 명확했다. 부상으로 이탈한 에이스 아리엘 후라도의 공백을 메우기 위해 영입한 단기 대체 선수. 하지만 후라도가 돌아오더라도 8월 15일 외국인 포스트시즌 출전 등록 마감 시한 전까지 강렬한 쇼케이스를 보여준다면 '완전 교체'라는 실낱 같은 가능성을 타진해 볼 수 있었다.

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하지만 한반도를 강타한 살인적 폭염이 이 모든 가능성을 앗아가고 말았다.

비정상적 폭염이 아니었다면 어쩌면 롯데전 두번째 등판을 망치지 않을 수도 있었다.

게다가 일주일 가까이 길어진 폭염 취소가 없었다면 15일 전까지 최소 2차례 더 마운드에 올라 자신의 가치를 입증할 기회가 있었다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도-보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

하지만 폭염으로 프로야구 전 경기가 셧다운 되면서 이 모든 구상이 꼬였다.

11일 경기가 재개되면 15일 마감 시한 전까지 보스에게 남은 등판 기회는 단 1경기 뿐.

현실적으로 빠른 회복세를 보이며 ITP(단계별 투구 프로그램)를 시작한 후라도를 밀어내고 삼성의 정식 외인 자리를 꿰차는 것은 사실상 불가능해졌다.

결국 보스에게 남은 선택지는 딱 하나.

후라도 복귀 전까지 팀의 선발 한 축을 든든히 지켜주며 삼성의 '한국시리즈 직행'에 결정적인 기여를 하는 것이다. 동시에 폭염에 잠시 가려졌던 자신의 진정한 가치를 KBO리그 전체에 어필해 내년 시즌 외국인 투수 교체를 모색할 타 구단들의 눈도장을 찍는 '재취업 쇼케이스'로 삼아야 한다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도, 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

그런 면에서 동기부여는 충분하다.

애초에 'QS왕' 후라도 명성을 들었을 테니 애초에 타 구단 재취업 가능성을 염두에 두고 KBO리그에 왔을 것이다.

난데없는 폭염 탓에 '삼성 안착'의 꿈은 일찌감치 접게 된 보스. 하지만 존재감까지 사라진 건 아니다. 삼성의 KS직행 여부는 분명 그의 어깨에 달렸다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com