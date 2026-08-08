[오피셜] 박찬호의 애슬레틱스, 단장 전격 경질! → 빌리 빈의 오른팔 출신

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 애슬레틱스 구단주 존 피셔와 인사를 나누고 있는 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 애슬레틱스가 데이비드 포스트 단장과 결별했다.

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애슬레틱스는 8일(한국시각) 포스트 단장과 결별하기로 합의했다고 공식 발표했다.

댄 파인스타인 부단장이 잔여 시즌 단장 대행을 맡는다.

미국 스포츠전문매체 디애슬레틱은 '애슬레틱스가 포스트 단장을 해임했다. 구단은 공식 보도자료를 통해 상호 합의에 따라 결별했다고 밝혔지만 익명을 요구한 관계자는 사실상 경질이라고 전했다'고 보도했다.

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애슬레틱스는 최근 '코리안특급' 박찬호가 7000만달러(약 1000억원) 거금을 투자한 구단이다.

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존 피셔 애슬레틱스 구단주는 "데이비드는 거의 30년 동안 우리의 성공에 없어서는 안 될 존재였다. 그의 리더십과 헌신, 팀에 대한 열정 덕분에 야구 운영 부서가 발전했다. 미래를 위한 발판을 마련하는 데 큰 도움이 됐다. 데이비드가 우리 구단을 위해 해준 모든 것에 감사드린다"고 인사했다.

포스트는 '머니볼'로 유명한 빌리 빈의 최측근이었다.

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디애슬레틱은 '포스트는 2000년부터 애슬레틱스에서 근무했다. 2004년 부단장으로 승진했다. 그는 당시 단장이었던 빌리 빈이 가장 신뢰하는 인물이었다. 2015시즌 뒤 빈이 부사장으로 승진하면서 포스트가 단장이 됐다'고 설명했다.

데이비드 포스트. AP연합뉴스

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포스트 단장 재임 기간 동안 애슬레틱스는 세 차례(2018~2020) 포스트시즌에 진출했다. 2021년 부터 내리막 길을 걸었다. 2022시즌을 앞두고 맷 올슨(현 애틀란타 브레이브스) 맷 채프먼(현 샌프란시스코 자이언츠) 크리스 배싯(현 볼티모어 오리올스) 등 여러 스타 플레이어들을 트레이드했다.

애슬레틱스는 2022년 100패 시즌을 보냈다. 2023년에는 구단 역사상 최악인 112패를 당했다. 올 시즌도 45승 70패로 플레이오프와 상당히 멀어졌다.

포스트 단장은 구단을 통해 "지난 27년 동안 애슬레틱스에서 일할 수 있어 진심으로 영광이었다. 이 구단에는 재능 있고 헌신적이며 훌륭한 사람들이 가득하다. 그들과 오랫동안 함께 해서 행운이었다"고 인사를 남겼다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com