'야구장 가기가 무섭다' 극한의 폭염 끝이 아니다...1300만 관중 도전 중대 변수 될까

5일 열릴 예정이던 한화와 삼성의 경기가 폭염으로 취소된 대구 삼성라이온즈파크의 모습. KBO리그는 전국을 덮친 폭염에 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.05/

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[스포츠조선 김용 기자] 야구 다시 시작되지만, 1300만명 관중 도전 어려워질까.

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KBO리그는 지난 한 주 홍역을 치렀다. 전에 없던 '미친 폭염'으로 인해 난리가 났었다. 4일 인천 경기에서 20대 남성 관중이 온열 질환으로 인해 심정지가 오는 대위기가 있었고, 결국 5일부터 9일까지 경기들이 전면 취소되는 전례 없는 결정이 내려졌다.

일단 KBO리그는 11일부터 재개된다. 잠실구장 기준, 11일도 낮 최고 기온 35도 예보로 무척 덥다. 그날 뿐 아니라 다음주 내내 비슷한 예보다. 다행히 지난 주중 38~39도의 극한 폭염은 아니지만, 분명 더운 건 마찬가지다.

이번 폭염 사태가 영향을 미칠 게 있다. 바로 KBO의 1300만명 관중 도전이다. KBO리그는 최근 몇 년간 엄청난 인기 상승으로 웃었다. 2024 시즌 사상 최초로 정규시즌 1000만명 관중을 돌파했다. 그리고 지난해에는 그 기세를 몰아 1200만명 고지도 정복했다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 9회초 폭염으로 인한 온열질환자 발생으로 경기가 잠시 중단됐다. 119구급대가 출동해 응급처치를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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KBO는 올해 목표로 1300만명 관중을 제시했다. 무리한 목표가 아니었다. 야구 인기는 사그라들지 않았다. 올해도 역대 최소 경기로 800만명 관중을 넘어섰다. 1300만명 기록도 당연히 달성될 줄 알았다.

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그런데 중대 변수가 발생했다. 더위다. 너무 덥다. 광주와 잠실 경기가 취소되고, 경기가 강행돼 심정지 사태가 일어났던 4일 인천엔 겨우 1만명 관중을 넘겼다. 최근 KBO의 폭발적 관중 동원력, 원정팀이 같은 수도권팀인 두산 베어셔였던 점을 생각하면 확 줄어든 수.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 전좌석 매진을 알리는 전광판. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

야구에 대한 사랑, 열정도 중요하지만 그걸 무너뜨릴만한 충격적인 더위. 그리고 사고 위험성. 이런 것들이 겹치면 그 열정 넘치던 팬들도 야구장 가기를 결정하기까지 주춤하기 마련이다. 또 가족 단위 관중들이 줄어들 수 있다. 어린이 팬들의 안전이 걱정되기 때문이다.

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물론 1000만명이든, 1200만명이든, 1300만명이든 이렇게 많은 팬들이 야구장을 찾아줬다는 자체가 중요하지만 KBO입장에서는 계속되는 기록 경신에 욕심이 나는 게 사실. 과연 이번 폭염 변수가 KBO 흥행에 어떤 영향을 미칠지 지켜볼 일이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com