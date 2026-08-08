'살인 폭염'도 테디밸리의 열정을 이길 수는 없었다...이 여름에, 이런 코스 컨디션이? [제주 현장]

◇밸리코스 12번홀 페어웨이에서 고개를 좌측으로 돌리면, 한라산이 한눈에 보인다. 사진=김용 기자

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[제주=스포츠조선 김용 기자] 이곳은 전국을 괴롭히는 폭염과 관계 없는 곳?

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KLPGA 여름철 대표적 축제, 제주 삼다수 마스터스는 올해부터 무대를 테디밸리골프앤리조트로 옮겼다.

골퍼들 사이에는 이미 제주의 신흥 명문 골프장으로 입소문이 난 곳. 완벽한 코스 관리, 제주 곶자왈의 경관을 해치지 않고 그대로 품은 자연 친화적 골프장으로 많은 골퍼들의 사랑을 받는 곳이다.

테디밸리골프앤리조트는 2023년 KLPGA 두산건설 위브 챔피언십을 시작으로 국내 대회 개최에도 열을 올렸다. 지난해에는 KPGA 투어챔피언십 개최 5년 계약을 체결해 화제기 됐다. 상대적으로 인기가 주춤한 KPGA 발전을 위해 통큰 투자를 해 골프인들에게 많은 박수를 받았다.

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그냥 대회 개최만으로 끝이 아니다. 최고의 코스를 선수들에게 제공하기 위해 공을 들인다. 지난해 11월 열린 KPGA 투어챔피언십을 찾은 정상급 남자 골퍼들 모두 하나같이 "근래 쳐본 최고의 코스"라고 극찬을 아끼지 않았다.

밸리 13번홀에서는 멀리 산방산 전경이 보인다. 곶자왈의 아늑함을 잘 살린 홀. 사진=김용 기자

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이번 삼다수 마스터스도 보면 극강의 코스 상태를 자랑한다. 페어웨이에는 디보트를 찾아보기가 힘들다. 한국에는 별로 없는 버뮤다 잔디인데, 짧고 촘촘해 보는 것만으로도 안정감과 만족감을 준다.

그린은 지난해 KPGA 대회와 비교하면 살짝 다른 느낌을 준다. 속도도, 잔디 상태도 그 때가 100점이라면 지금은 70점 정도.

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하지만 속사정을 알면 100점을 넘어 120점을 줘야 할 상황이다. 전국에 '살인 폭염'이 기승이다. 제주도도 마찬가지다. 거의 1달 동안 비가 오지 않았다고 한다. 가뭄 수준으로 힘들다. 그런데 너무 뜨겁다. 제주도 많은 골프장들의 잔디가 타들어가고 있다. 페어웨이도 지키지 못하는 골프장들이 넘치고 있다.

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잔디가 짧은 그린은 더욱 민감하다. 사실 이정도 기상 상황이면 테티밸리 그린도 곳곳이 타들어갔어야 정상이다. 하지만 이번 삼다수 마스터스를 앞두고 그린을 지키기 위해 전사적 노력을 기울였다. 테티밸리골프앤리조트 이연수 총괄본부장은 "할 수 있는 모든 걸 했다. 여름 대회 개최는 힘들 걸 예상했는데, 이정도일 줄은 몰랐다. 그래도 선수들과 갤러리, TV로 중계를 보는 골프팬들에게 할 수 있는 최상의 컨디션을 제공해야 한다는 일념으로 준비했다"고 말했다.

말도 안되는 폭염 시즌에, 흠잡을 데 없는 그린. 사진제공=KLPGA

보통 골프장들은 프로 대회를 앞두고 그린을 누른다. 물도 주지 않는다. 딱딱하게 만들어 그린 스피드를 올려야 하기 때문이다. 그린 스피드가 빨라야 변별력이 생긴다.

하지만 물을 안 주면 도저히 버틸 수 없었다. 무작정 누를 수도 없었다. 그 적정선을 지키려 애썼다. 이 본부장은 "1라운드 그린 스피드가 2.8m/s 정도 나왔다. 여기에 만족하지 않고 2라운드는 3m/s로 올렸고, 3라운드와 4라운드는 더 빠르게 만들어볼 계획"이라고 말했다.

선수들은 만족이다. 그린이 공을 잘 받아주니 편하다. 그러면서 너무 쉽지도 않다. 이게 최선이라는 걸 누구보다 잘 알고, 대회를 즐기고 있다.

제주=김용 기자 awesome@sportschosun.com