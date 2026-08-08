"오타니 캐치볼 못했다" 감독 예상 벗어난 충격 소식…최대 수혜자는 KIA 우승 멤버? "떠날 줄 알았는데"

오타니 쇼헤이 AP연합뉴스

에릭 라우어. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 트레이드 돼서 떠날 줄 알았는데…

Advertisement

미국 LA 다저스 소식을 전문으로 다루는 '다저블루'는 8일(이하 한국시각) '오타니 쇼헤이가 캐치볼을 안 하고 있다. 다만, 무릎은 회복 진행 중'이라고 전했다.

매체에 따르면 다저스는 오타니 쇼헤이가 올 시즌 다시 마운드에 오를 것이라는 입장을 고수하고 있다. 그러나 회복 속도를 가늠할 수 없어 정확히 어떤 역할을 맡게 될지는 여전히 불투명하다.

매체는 '오타니의 마지막 선발 등판은 지난 7월4일이었고, 올스타 휴식기 직후 등판이 무산되면서 선발 로테이션에서 무기한 이탈했다'며 '지난달 23일 불펜 투구를 소화했으나 왼쪽 무릎에 더 큰 불편함을 느꼈고, 결국 다음 훈련 일정을 전면 취소했다. 이후 오타니는 무거운 야구공을 던지는 재활만 소화하고 있다'고 했다.

Advertisement

데이브 로버츠 다저스 감독은 시카고 컵스 원정 3연전(4~6일) 기간 중 오타니가 캐치볼을 재개할 것으로 내다봤다. 그러나 성사되지 않았다. 오타니는 언론을 통해 꾸준하게 신중하게 몸 상태를 확인하고 재활을 하겠다는 뜻을 밝혀왔다.

Advertisement

매체는 오타니의 부상으로 가장 큰 혜택을 본 선수로 에릭 라우어를 꼽았다. 2024년 KIA 타이거즈에 후반기 합류해 7경기 2승2패 평균자책점 4.93을 기록한 투수다. 한국시리즈 진출을 함께 일궈냈고, 우승 반지도 꼈다.

KIA를 떠난 뒤 토론토 블루제이스와 계약한 그는 올해 5월 트레이드로 다저스 유니폼을 입었다. 지난 6일 컵스전에서 4이닝 11안타(2홈런) 1탈삼진 6실점으로 무너지기도 했지만, 다저스 합류 후 첫 9경기(선발 8경기)에서 5승무패 평균자책점 2.96을 기록하기도 하며 역할을 다했다.

Advertisement

트레이드 마감일 전까지 다저스의 트레이드 카드로 언급됐지만, 잔류에 성공했다. 오타니의 복귀가 늦어지면 라우어는 꾸준하게 기회를 받을 전망이다. 매체는 '트레이드 마감일에 팀을 떠날 것이란 일부의 예상과 달리 잔류에 성공한 에릭 라우어가 오타니의 투수 이탈 속에서 가장 큰 혜택을 보는 선수가 됐다'고 분석했다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

Advertisement

한편, 오타니의 무릎은 점점 좋아지고 있다. 오타니는 현지 중계방송사 '스포츠넷 LA'와의 인터뷰에서 "하루하루 상태가 꽤 좋아지고 있다"고 했다. 그러나 복귀 시점에 대해서는 "현재로서는 어떻게 될지 확언하기 어렵다"고 말했다.

오타니는 "먼저 플라이오케어(다양한 무게의 고무공을 활용한 훈련법) 훈련을 소화한 뒤 롱토스로 넘어가고 그 후 불펜 투구 단계로 진입해야 한다"며 "복귀를 섣불리 서두르기보다는 우리가 올바른 방향으로 나아가고 있는지 제대로 된 단계를 밟고 있는지 확인하고 싶다"고 했다.

매체는 '오타니가 마운드를 떠나 있었던 긴 공백기를 고려하면, 폼을 끌어올리는 과정은 지난 시즌과 유사할 것'이라며 '그는 경기 전 타자들을 상대로 던지는 라이브 피칭 대신 메이저리그 무대에서 실전 재활 등판을 거치게 될 것이다. 지난해 그는 1이닝씩 두 차례 선발 등판한 뒤 2이닝, 3이닝으로 점차 투구 수를 늘려간 바 있다'고 바라봤다.

다만, 무릎 회복이 전부는 아니다. 매체는 '오타니는 끈질긴 왼쪽 무릎 문제 외에도 올 시즌 우측 이두근 통증에 두 차례나 시달렸지만, 정작 본인은 이 문제를 대수롭지 않게 축소해 왔다'고 지적했다.

태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

오타니의 회복 속도가 늦어지면서 다저스는 초대형 트레이드를 단행했다. 지난 2년 간 아메리칸리그 사이영상을 받은 태릭 스쿠벌을 영입했다.

스쿠벌의 가세와 함께 팔꿈치 유리체 제거 수술을 받은 블레이크 스넬도 복귀를 앞두고 있다. 매체는 '블레이크 스넬이 이번 주 복귀를 눈앞에 두고 있다'고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com