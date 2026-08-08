대충격 고백! 스쿠벌, 다저스 1경기 만에 정 털렸나 → "디트로이트로 정말 돌아가고 싶다"

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 02: Tarik Skubal of the Los Angeles Dodgers looks on in the dugout against the Boston Red Sox during the ninth inning at Dodger Stadium on August 02, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 04: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers pitches against the Chicago Cubs during the first inning in his Dodgers debut at Wrigley Field on August 04, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 태릭 스쿠벌이 친정 디트로이트 타이거즈로 돌아가고 싶다고 고백했다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 8일(한국시각) '스쿠벌이 디트로이트 복귀 가능성을 열어뒀다. 그는 2026 시즌이 끝나면 FA 자격을 얻는다'고 보도했다.

MLB닷컴에 따르면 스쿠벌은 팟캐스트 방송에 출연해 "내 커리어 전체를 디트로이트에서 보내고 싶다. 정말 그러길 바란다. 포스트시즌이 끝나면 11월에 그런 협상이 다시 시작될 수 있기를 바란다"고 말했다.

스쿠벌은 디트로이트에서 다저스로 트레이드된 지 일주일도 안 지난 시점에서 이러한 발언을 내뱉었다. 다저스 소속으로 단 1경기 뛰었다.

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스쿠벌은 "어떻게 될지는 두고 봐야 안다. 디트로이트가 협상에 참여해줬으면 좋겠다. 나는 정말 돌아가고 싶다"며 노골적으로 복귀를 희망했다.

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다저스는 트레이드 마감일인 지난 4일 스쿠벌을 영입했다. 다저스는 대형 유망주 3명을 디트로이트로 보냈다. 다저스는 야마모토 요시노부, 오타니 쇼헤이, 블레이크 스넬, 타일러 글래스노우에 스쿠벌까지 초호화 선발진을 완성했다.

MLB닷컴은 '디트로이트는 2년 연속 사이영상 수상자를 트레이드하는 것이 맞는지 깊이 고민했다. 스쿠벌의 계약은 만료가 다가오고 팀은 플레이오프 경쟁에서 점점 멀어졌다. 결국 결단을 내렸다'고 조명했다.

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스쿠벌은 "이렇게 흘러갈 시즌은 아니었다. 나는 오프시즌을 보면서 우리가 월드시리즈에서 우승할 수 있다고 생각했다. 누구든 꺾을 수 있는 팀이라고 생각했다"고 돌아봤다.

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디트로이트는 56승 59패 아메리칸리그 중부지구 4등이다. 와일드카드 진출권과 승차가 1경기에 불과해 희망은 남아있다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 02: Tarik Skubal of the Los Angeles Dodgers looks on in the dugout against the Boston Red Sox during the eigth inning at Dodger Stadium on August 02, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

스쿠벌은 "동료들과 작별 인사를 나눴는데 대부분이 내 최고의 친구들이었다. 내가 울고 있더라. 나는 우는 게 정말 싫다. 자주 울지도 않는다. 힘들었다. 정말 많은 일이 있었다"고 추억했다.

다만 다저스에 대해서도 "LA에 오게 돼 확실히 설렌다"고 한마디 덧붙였다.

스쿠벌은 올해 17경기 102⅔이닝 7승 6패 평균자책점 2.81을 기록했다.

디트로이트 소속으로 16경기 96⅔이닝 7승 5패 평균자책점 2.79를 기록했다.

다저스 이적 후 첫 등판에서 6이닝 2실점 호투했지만 패전을 떠안았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com