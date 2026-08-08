[속보]'기회 진짜 안주네' 김하성 암울하다→빅리그 복귀전서 '무안타 침묵'…8회 교체 아웃

애틀랜타 브레이브스의 김하성. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 부상 복귀 후 처음으로 선발 출전한 경기에서 침묵했다.

Advertisement

김하성은 8일(한국시각) 미국 뉴욕주 뉴욕시의 양키 스타디움에서 열린 뉴욕 양키스와의 2026시즌 메이저리그 경기에서 9번타자 유격수로 선발 출장했다. 부상에서 복귀한 뒤 처음으로 선발 라인업에 포함된 것이다. 김하성은 이달 초 부상에서 복귀했고, 그동안 신예 짐 자비스에게 유격수 자리를 내주면서 벤치를 지켜야만 했다.

애틀랜타의 선발 투수로는 타일러 말리가 등판했다. 타선에는 로날드 아쿠냐 주니어(우익수), 드레이크 볼드윈(지명타자), 아지 알비스(2루수), 맷 올슨(1루수), 마우리시오 두반(중견수), 레인 토마스(좌익수), 오스틴 라일리(3루수), 션 머피(포수), 김하성(유격수)이 섰다.

AFP연합뉴스

김하성은 이날 첫타석인 2회초 상대 선발 투수 맥스 프라이드를 상대로 3B2S까지 가는 끈질긴 승부를 했지만, 6구째인 95.2마일의 싱커에 유격수 뜬공으로 돌아섰다.

Advertisement

김하성은 두번째 타석인 5회초에도 집요한 승부를 이어갔다. 김하성은 2사 주자 없는 상황에서 타석에 나서 프라이드를 상대로 2B2S를 만들었다. 이후 프라이드의 체인지업과 커터, 그리고 포심 패스트볼을 모두 커트해내는 집중력을 보였다. 그러나 프라이드의 8구째인 94.8마일의 포심 패스트볼에 루킹 삼진으로 물러나고 말았다.

Advertisement

김하성은 8회초 자신의 차례에 타석에 들어서지 못했다. 애틀랜타는 대타로 도미닉 스미스를 올렸다. 김하성은 2타수 무안타로 경기를 마무리해야 했다.

애틀랜타의 오스틴 라일리. AFP연합뉴스

양팀의 경기는 투수전으로 진행됐다. 말리는 양키스 타선을 상대로 6이닝 무실점 피안타 3개, 탈삼진 9개, 볼넷 2개를 기록했다.

Advertisement

프리드도 6⅓ 이닝을 무실점으로 막아내는데 성공했다. 마찬가지로 피안타는 3개였고, 탈삼진은 7개를 잡아냈다. 볼넷은 2개였다.

Advertisement

0의 균형을 무너뜨린 것은 애틀랜타의 라일리였다. 그는 8회초 불펜 투수 페르난도 크루즈를 상대로 7구째인 80.3마일의 스플리터를 퍼올려 좌측 담장을 넘기는 솔로포를 터뜨렸다. 현재 애틀랜타는 양키스에게 1-0으로 앞서고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com