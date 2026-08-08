'ERA 5.87' 폭탄 안고도 1위였다…'日 22G 연속 무실점' 합류, 선두 탈환전 핏빛 예고

삼성 라이온즈 새 아시아쿼터 투수 미야모리 사토시. 사진제공=삼성 라이온즈

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회말 삼성 미야지가 두산 강승호와 승부에서 던진 초구 직구가 사구로 연결되자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 이종서 기자] 아시아쿼터 선수가 못해도 1위를 했다. 이제 더 강력해지길 기대하고 있다.

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삼성은 8일 새 아시아쿼터 투수인 미야모리 사토시(28)를 영입했다. 이적료 포함 7만3000달러(약 1억300만원) 조건에 계약이다.

삼성은 올 시즌 미야지 유라(27)를 아시아쿼터 선수로 영입했다.

기대를 품기에 충분했다. 20대 중반의 나이 최고 구속은 158㎞까지 나온 투수다. 스플리터, 슬라이더, 커브 등 다양한 변화구도 갖췄다.

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일본프로야구(NPB) 1군 경력은 없지만, 꾸준한 성장세를 보여줬다. 2022년부터 일본 사회인야구 미키하우스, 독립리그 도쿠시마 인디고삭스 등을 거친 뒤 NPB 2군 레벨까지 올라왔다.

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일본 무대에서 보여준 최고 강점은 삼진 능력. 지난해 9이닝 당 탈삼진 11.2개를 기록했다. 타자 친화적인 라이온즈파크에서 이런 강점이 제대로 발휘될 것으로 보였다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 미야지가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

불펜으로 1이닝을 확실하게 책임져 줄 것으로 기대를 모았다. 그러나 36경기에 나온 미야지는 1패 3홀드 평균자책점 5.87이라는 초라한 성적을 남기고 결국 팀을 떠나게 됐다. 30⅔이닝을 던지면서 4사구가 30개나 됐다.

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마지막 경기였던 지난달 26일 두산 베어스전에서는 초구가 강승호의 머리 쪽을 향하면서 몸 맞는 공이 됐다. 어깨 쪽을 맞아 '헤드샷 퇴장'은 면했지만, 삼성 벤치가 움직였다. 결국 1구만에 강판됐고, 다음날 엔트리에서 제외됐다. 이후 방출 수순을 밟았다.

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아시아쿼터 덕을 못 봤지만, 올 시즌 삼성 마운드는 안정적으로 돌아갔다. 팀 평균자책점은 4.21로 2위. 이 중 구원투수 평균자책점은 3.74로 1위다.

삼성 라이온즈 새 아시아쿼터 투수 미야모리 사토시(왼쪽). 사진제공=삼성 라이온즈

새 아시아쿼터 미야모리가 미야지보다 좋은 모습을 보여준다면 마운드는 더욱 압도적일 수 있다.

미야모리는 1m93 몸무게 93㎏의 체격을 갖춘 우완투수다.

미야지보다는 NPB 경력이 좋다. 2022년 NPB 라쿠텐 골든이글스에 육성선수로 입단했다. 그 해 2군에서 17세이브를 기록했고, 1군 데뷔 후 22경기 연속 무실점을 기록하기도 했다. 미야지 만큼은 아니지만 150㎞ 이상의 빠른 공을 던지는 강속구 투수로 알려졌다.

지난해까지 라쿠텐에서 뛰면서 69경기 2승3패 10홀드 1세이브 평균자책점 5.10을 기록했다.

올해는 NPB 2군 출전 팀인 오이식스 니가타 알비렉스 소속으로 뛰면서 17경기 나와 5승5패 평균자책점 4.36을 기록했다. 올 시즌 17경기 중 16경기에 선발로 나왔다는 걸 고려하면 전천후 활용이 가능하다.

삼성은 최근 5경기에서 1승4패로 주춤했다. 그사이 KT 위즈에 1위 자리를 넘겨줬다.

폭염으로 인해 경기가 취소되면서 지난 5일부터 10일까지 재정비의 시간도 가지게 됐다. 미야모리의 활약만 이어진다면 1위 탈환 시나리오는 조금 더 힘을 받을 수 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com